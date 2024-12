FOTBAL Un meci slab, o înfrângere rușinoasă și o întrebare retorică: ce-a văzut Tony la Todoroski?

Ratări uriașe ale ieșenilor

După cum am precizat în cronica meciului, succesul a fost just după aspectul jocului. Chiar dacă a dominat și a avut câteva laturi statistice în care a fost superioară, Poli și-a creat mai puține ocazii (scorul la acest capitol a fost 5-2 în favoarea gazdelor, care au concretizat două dintre oportunitățile avute), posesia oaspeților fiind, des, fără incisivitate. În plus, când au ajuns în situații de finalizare clare, ieșenii au ratat nescuzabil, Todoroski și Omrani neștiind să-l învingă pe Lazar din poziții ideale. Iar dacă amintim că ratările menționate au apărut la 1-0, e limpede că jocul putea curge altfel dacă măcar vreunul dintre cei doi nu-și bătea joc de oportunitatea avută.

O apărare de curtea școlii

Eșecul a fost generat însă nu de ratările amintite, ci de uriașele gafe individuale din apărare, unde lateralii Todoroski și Atanaskoski au fost foarte slabi, Guilherme Soares – simplu jalon, iar Samayoa n-a strâns rândurile.

Mai mult, cei doi nord-macedoneni au gafat decisiv la golurile unui Matos, care, probabil, se roagă să joace doar cu Iașul, căruia i-a dat patru goluri dintre cele cinci din acest sezon. La prima reușită, Atanaskoski a făcut târziu pasul în față, scoțându-l pe portughez din ofsaid, iar la a doua, Todoroski a provocat total aiurea penaltiul din care atacantul Gloriei a mai marcat o dată.

Ce-a văzut Tony la Todoroski?

Ajuns la acest capitol, al prestației lui Todoroski, apare o nouă confirmare a faptului că Poli a greșit flagrant în vară pe tema fundașului dreapta, lucru semnalat de multă vreme de Ziarul de Iași. Deși nord-macedoneanul nu confirmase în prima jumătate a anului, el nu numai că a fost menținut în Copou (decizie acceptabilă, dacă luăm în calcul că, poate, mai avea nevoie de adaptare), dar a și rămas singurul jucător din lot „calificat” pe post. Asta deoarece în locul lui Martac, tras pe dreapta, nu a mai fost adus alt apărător pe flancul amintit. Ținând cont de faptul că decizia a fost luată de un fost fundaș dreapta, Anthony „Tony” da Silva, care-l antrenase pe Todoroski și pe finalul stagiunii trecute, semnele de întrebare legate de hotărârea tehnicianului portughez se pot transforma în semne de mirare.

Neagoe, vulpe bătrână

Eșecul Politehnicii nu poate fi rupt și de duelul antrenorilor, Eugen Neagoe învingându-l clar pe Emil Săndoi. „Vulpe bătrână”, antrenorul care a fost dat afară uluitor de Poli în 2017, după o serie de 15 meciuri consecutive fără înfrângere, a demonstrat că a citit bine Iașul. „Geană” a pus accent pe atacurile pe banda dreaptă, unde Ion Gheorghe s-a distrat cu Todoroski și cu dublajul acestuia, Guilherme Soares, iar Dumitrașcu a profitat de faptul că Gheorghiță cobora mai greu. Astfel, toate acțiunile periculoase ale gazdelor din primul act au apărut în zona lor stângă. Și după 1-0 Neagoe a fost inspirat, blocându-l pe Roman și mizând des pe contraatacuri. Într-un astfel de pesiaj, Săndoi nu a avut replică, antrenorul Iașului mutând târziu și ineficient.

Neinspiratul Săndoi

Faptul că antrenorul Politehnicii nu a fost în zi bună s-a simțit pe multiple paliere. Schimbarea liniei de fund care a obținut remiza de la Botoșani s-a dovedit a fi neinspirată, Todoroski, apărut în formula de start după absența din nordul Moldovei, dezechilibrând total apărarea. Apoi, Iașul nu a avut știința de a pedala pe flancul drept al gazdelor, în care acționau un Ciranni care a gafat des în acest sezon și palidul „under” Jipa.

Nu în ultimul rând, mai trebuie precizat că Politehnica nu s-a organizat bine nici măcar la cornere, mai toate fiind periculoase, poziționarea total aiuritoare de la primul gol, când Tailson a fost singur pe linia de 16 metri, între cei doi buzoieni plasați pe „respingere”, fiind falimentară.

Meci foarte important cu Farul, duminică, în Copou

Faptul că Politehnica a bifat un nou eșec în fața „lanternei” clasamentului adună nori negri în Copou înaintea unui sprint de final de an dificil, intens, cu cinci meciuri oficiale în 19 zile. Iar dacă în Cupa României Poli are un culoar lejer, cu partide pe terenul unei echipe de Liga a III-a, Sănătatea Cluj, și un duel în Copou cu o echipă clasată sub Iași, FC Hermannstadt, traseul în campionat nu e deloc facil: Politehnica va mai juca în 2024 acasă cu Farul Constanța și FCSB și în deplasare cu Dinamo București. Drept urmare, disputa cu Farul, care nu traversează o perioadă bună, de duminică, poate deveni capitală pentru ca Iașul să nu-și petreacă vacanța de iarnă în zona roșie a clasamentului.

