SPORT

Fotbal: Valentin Mihăilă a marcat un gol de senzație în Turcia, din propria jumătate de teren

De Redacția
sâmbătă, 04 octombrie 2025, 10:02
1 MIN
Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat primul său gol, unul de senzație, pentru Rizespor, care a învins-o pe Antalyaspor cu scorul de 5-2, vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a opta a campionatului de fotbal al Turciei.

Mihăilă a fost introdus pe teren în min. 65 și a închis tabela (min. 90+1), cu un șut din propria jumătate de teren, pe care portarul spaniol Julian nu a reușit să îl apere.

Pentru Rizespor au mai înscris englezul Jesuran Rak-Sakyi (4, 48), Vaclav Jurecka (9) și Altin Zeqiri (86). Golurile gazdelor au fost reușite de Soner Dikmen (13) și de Tomas Cvancara (89). Succesul oaspeților a fost facilitat și de eliminarea lui Sander van de Streek (58).

În clasamentul Super Lig, pe primul loc se află Galatasaray, cu 21 puncte (7 jocuri), urmată de Trabzonspor, 17 p (8 j), Fenerbahce, 15 p (7 j), etc. Rizespor se află pe locul 12, cu 8 p (7 j).

Etichete: Turcia, Valentin Mihăilă

