FOTBAL Victorie importantă pentru Poli, pe filiera spaniolă Fernandez – Inglada, joc încă în suferință

Bacău: L. Anton – Bordea, Cimbru, Forizs, Coajă – R. Albu (90 M. Ursu), I. Chirilă, Cîrstean (81 Luncașu) – Mitrică, R. Ciobanu (67 A. Pavel), Aftanache (90 A. Niță).

Antrenor: Costel Enache.

Iași: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Elo, R. Silva – D. Iancu (81 Istratie), R. Farcaș – Ștefanovici (67 Jipa), Hrib (63 T. Pojar), Ferhaoui (67 Bruninho) – Tiehi.

Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.

Arbitri: Vasile Buzea; Lucian Tănase, Răzvan Andrei.

0-1, min. 42: Opriș, insistent, trece de Coajă, centrează în fața porții, iar Iancu reia de la 7 metri;

1-1, min. 45+2: R. Albu, cu un șut din lateral dreapta la colțul lung;

1-2, min. 85: Tiehi pasează din careu spre Inglada, care șutează de la 10 metri, lateral stânga.

Învinsă în Copou în prima etapă, 0-1 contra Ceahlăul Piatra Neamț, Politehnica era obligată marți seară, în runda a doua, să nu mai facă pași greșiți, pentru a nu rata total startul în sezonul 2025-2026. Asta mai ales că adversarul întâlnit, FC Bacău, era o nou-promovată crudă, cu mulți tineri în lot, care joacă meciurile de pe teren propriu la Ruși-Ciutea, o comună de lângă urbea lui Bacovia, al cărui stadion e acum o ruină.

O primă repriză echilibrată

Primul act nu a onorat pretențiile unui meci bun de ligă secundă, terenul sintetic, încălzit de vremea călduroasă, făcându-i și mai moi pe jucătorii celor două formații. Astfel, după un prim sfert de oră în care au fost ceva încercări, semnate de Albu (șut în min. 10 prins de Fernandez), Tiehi (luft, cu capul, dintr-o poziție ideală, în minutul 11), Hrib (șut peste poartă în minutul 12), Bordea (reluare cu capul ratată din careul mic, în minutul 15), jocul a intrat în conservare.

Două goluri pe finalul primului act

Lipsa spectacolului din prima repriză a fost salvată pe final. Poli a deschis scorul în minutul 42, după o fază în care Opriș, puști de 18 ani, venit de la U Cluj, le-a demonstrat celor de la Centrul de Copii și Juniori al Politehnicii ce jucători ar trebui să producă, iar Iancu a reluat precis. Bucuria oaspeților a fost de scurtă durată, găurile din defensiva ieșeană, vizibile pe tot parcursul meciului de ieri, fiind speculate de Albu, care a scris un echitabil 1-1 la pauză.

Mulțumim, Fernandez!

După o primă repriză moale, în actul doi s-a intrat mult mai vioi. După numai două minute din actul secund, Ștefanovici a trimis un lob care a fost anihilat, iar apoi Jesus Fernandez a amintit de serialul vechi cu vrăjile Samanthei. Portarul Iașului a salvat miraculos atât în minutul 48, la șutul lui Aftanache din careul mic, dar și peste un minut, la „capul” lui Chirilă, de la 9 metri. Iașul a scăpat cu fața curată și în minutul 69, când Aftanache, din poziție ideală, a trimis peste poartă.

Final nebun

Pe final, când Politehnica putea să spună „mulțumesc” pentru că a scăpat neînvinsă, soarta meciului s-a întors brusc. Totul s-a datorat unei execuții reușite a stoperului Inglada, servit foarte bine de Tiehi, în minutul 85.

Nu numai golul de 2-1 a făcut ca finalul să fie dramatic. În minutul 88, șutul lui Jipa a fost deviat de Anton în bară, iar în primul minut de prelungiri, Niță, singur la 8 metri, a luftat și a ratat posibilitatea de a egala. Astfel, Poli s-a întors acasă, cu noroc, cu trei puncte uriașe, la capătul unui meci în care jocul nu a convins.

Foto: Deșteptarea.ro

