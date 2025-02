FOTBAL „Vulturul” Miriuță a tunat și a fulgerat: „Cine nu e alături de mine rămâne afară!” Rețeta salvării? Salopeta, târnăcopul, hârlețul și toporul

Miriuță a avut un discurs fluviu, colorat, în care a abordat mai multe teme. Iată principalele direcții la care s-a referit tehnicianul și declarațiile acestuia.

„În minutul 2, când am luat gol la Craiova, toată lumea era cu capul în pământ. Păi, măi tată, mai sunt încă 88 de minute, care-i problema că am luat gol? Trebuie să lupt, să întorc rezultatul. Când am luat golul trei, m-am uitat la echipa mea și am crezut că a dat cineva telefon din tribună și a anunțat că s-a întâmplat o tragedie și a murit cineva din partea noastră!”