SPORT

Fotbalist de 21 de ani, decedat în Anglia în urma unei accidentări suferite la un meci

De Redacția
joi, 25 septembrie 2025, 23:16
1 MIN
Billy Vigar, fost atacant al academiei clubului Arsenal şi al echipei Chichester City FC, a decedat în urma unei „leziuni cerebrale grave” pe care a suferit-o la un meci, relatează BBC, citată de news.ro.

Vigar s-a accidentat sâmbătă în timpul unui meci disputat la Wingate and Finchley, în cadrul Isthmian League Premier Division.

Se crede că leziunea a fost cauzată de impactul cu un zid de beton, dar clubul nu a confirmat acest lucru.

Familia lui Vigar a declarat joi că este „devastată de faptul că acest lucru s-a întâmplat în timp ce el practica sportul pe care îl iubea”.

„După ce a suferit o leziune cerebrală gravă sâmbăta trecută, Billy Vigar a fost plasat în comă indusă”, a anunţat familia. „Marţi, el a avut nevoie de o operaţie pentru a-i spori şansele de recuperare. Deşi aceasta l-a ajutat, rănile s-au dovedit prea grave pentru el şi a decedat joi dimineaţă”.

Vigar era fost component al academiei Arsenal şi a jucat şi la Derby County, Hastings United şi Eastbourne Borough.

Etichete: Anglia, decedat, fotbalist

