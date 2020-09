Fotbaliști de la Poli, hai să ne cunoaştem patria!

Vremurile în care banii Politehnicii Iaşi erau aruncaţi pe geam chiar dacă gruparea din Copou era la un pas de incapacitate de plată sunt des amintite. Cu grave probleme financiare, echipa ieşeană a început să facă economii pe mai multe direcţii. Una dintre acestea este legată de deplasări.

Astfel, la Arad, pentru meciul cu UTA, de duminică, din etapa a IV-a a Ligii I de fotbal, se va merge cu autocarul. Asta pentru că faţă de o deplasare cu avionul ar rezulta, conform calculelor oficialilor ieşeni, o economie de circa 4 000 de euro. Cam cât salariile lunare cumulate ale tuturor celor trei portari din lot

Pentru ca starea de oboseală a echipei în disputa din vestul ţării să nu fie şi mai ridicată, drumul la dus va fi împărţit în două. Vineri, după un antrenament, care va avea loc în cursul dimineţii, în Copou, se va pleca până la Cluj, unde se va înnopta, iar sâmbătă va fi continuat drumul către Arad.Întoarcerea spre casă se va face imediat după meci, fără oprire. În total, deplasarea la Arad va depăşi 1 300 de kilometri.

“Am studiat mult modul de organizare a deplasării la Arad. Am avut trei variante, cu autocarul, trenul şi avionul. Am mers pe prima deoarece costurile sunt sensibil mai mici. La tren costurile creşteau mult, pentru că trebuia ataşat un vagon special. În plus, făceam 14 ore. Aşa cum am promis, suntem atenţi la fiecare leu, cu toţii ne sacrificăm pentru a încerca să repunem clubul pe linia de plutire” a spus preşedintele Politehnicii, Ciprian Paraschiv.

Componenţa delegaţiei care va merge în oraşul din vestul ţării va fi definitivată şi în funcţie de starea lui Lucas Chacana, indisponibil în ultima perioadă din cauza unei accidentări şi a lui Cosmin Frăsinescu, jucător care a avut probleme musculare sâmbătă, în disputa cu Gaz Metan Mediaş. Un alt fotbalist accidentat în acest sezon, Gai Assulin, care nu a rezistat decât câteva minute în duelul cu Chindia Târgovişte, din startul sezonului, ar putea fi tras pe linie moartă, israelianul nedând speranţe că ar putea ajuta echipa. În plus, Assulin a refuzat propunerea clubului de reducere a salariului actual, 3 500 de euro lunar. Reamintim, deşi nu jucase de un an şi jumătate înainte de a ajunge în Copou, fotbalistul a primit în toamna trecută, din partea fostului preşedinte al Politehnicii, Adrian Ambrosie, un contract pe doi ani, fără nicio clauză care să protejeze banii clubului. Mai mult, pe baza acelui contract, lui Assulin i-a crescut automat retribuţia în vară (iniţial a avut 3 000 de euro pe lună), chiar dacă în sezonul trecut a avut doar patru apariţii, numărul minutelor jucate nefiind însă în total cât cele care acoperă un meci.

Faţă de meciul cu Gaz Metan antrenorul ieşenilor, Daniel Pancu, are dreptul de a apela şi la Manuel De Iriondo. Mijlocaşul argentinian a stat în disputa cu medieşenii deoarece fusese eliminat în confruntarea de la Botoşani, din runda a II-a.

Partida dintre UTA şi Poli, din ultima zi a săptămânii, va începe la ora 18:45.