FOTO 200 ani de la revoluţia lui Tudor Vladimirescu, marcată special în Campusul TV

Prin acest demers, instituţia marchează totodată 200 de ani de la revoluţia din 1821 a lui Tudor Vladmirescu. Potrivit reprezentanţilor Politehnicii, conceptul grafic al semnului luminos de pe T17 a fost realizat de arhitectul Horia Ţundrea, cadru didactic al Facultăţii de Arhitectură. Acesta a explicat că a încercat să gândească un proiect care să scoată în evidenţă scrisul. „A contat foarte mult scala, că este foarte mare - s-a vrut a fi proporţional cu T17, care este cel mai mare cămin din campus. Astfel că am proporţionat compoziţia ca să fie lizibil scrisul în primul rând, să iasă din semnalistica actuală a universităţii: am profitat de ocazie şi, păstrând culorile universităţii, am apelat şi la un gri care aduce în actualitate gama de culori. Am încercat să păstrez un stil minimalist”, a explicat Horia Ţundrea.

Rectorul universității, prof.dr.ing. Dan Caşcaval, a explicat că şi-a dorit să marcheze vizibil cel mai mare campus studenţesc din Moldova şi al doilea ca mărime din ţară. „În acelaşi timp, marcăm 200 de ani de la revoluţia lui Tudor Vladimirescu, cel al cărui nume îl poartă acest campus. De altfel, asocierea, fortuită sau nu, între un revoluţionar şi tinereţea celor care locuiesc în campus, este foarte inspirată şi merită evidenţiată. Cred că şi prin montarea acestor litere campusul nostru va deveni vizibil din orice punct al oraşului şi, simbolic vorbind, din orice parte a ţării”, a declarat rectorul Dan Caşcaval.