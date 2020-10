(FOTO) A fost amenajată scena pentru slujba de mâine. Cum rezistă pelerinii în ploaie

Scena a fost ridicata complet si zona din fata amenajată cu flori.

Vremea rea nu i-a speriat pe pelerinii din Iasi. Toata ziua au fost cate 150-200 la rand, inclusiv in momentele in care ploua torential. O parte dintre acestia au vrut sa ramana sa se adaposteasca la iesirea din catedrala, dar cand s-a aglomerat acestia au iesit in ploaie.

De maine, accesul pentru inchinare se va face de pe strada Cantacuzino, din spatele Mitropoliei, dinspre Facultatea de Teologie Ortodoxa.