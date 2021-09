FOTO ”Supraîncărcat de ură” Ce a scris pe rețele sociale atacatorul care a ucis cel puțin 8 oameni la Universitatea din Perm

Trăgătorul ce a ucis cel puțin opt persoane luni în atacul de la universitatea din orașul rusesc Perm se numea Timur Bekmansurov, potrivit surselor canalului de Telegram Baza, cunoscut pentru relația apropiată cu poliția rusă, scrie The Moscow Times.

Site-ul de știri 59.ru a publicat o postare de pe rețelele sociale ale suspectului, în care acesta își descrie în detaliu planurile și motivațiile atacului, potrivit hotnews.

”Ceea ce s-a întâmplat nu a fost un atac terorist (cel puțin din punct de vedere al legii). Nu am fost membru al unei organizații extremiste, am fost non-religios și apolitic. Nimeni n-a știut ce urma să fac, am desfășurat aceste acțiuni singur”, potrivit postării.

Acesta a adăugat că ”era supraîncărcat de ură” și că plănuia atacul și strângea bani pentru arme de foc de multă vreme.

”M-am gândit la asta de mult timp, au trecut ani de zile, și mi-am dat seama că a venit timpul să fac lucrul la care visam” a scris pe o rețea de socializare, contul său fiind ulterior închis.

Suspectul este student la Universitatea din Perm și a fost ”lichidat” la scurt timp după atacul armat, potrivit informațiilor oficiale.

