(FOTO) Am dat de noii zecişti la Bac: Iaşul are acum 10 absolvenţi de 10!

Noii decarişti sunt de la Colegiul Naţional, Colegiul „Racoviţă” şi Liceul „Miron Costin” Paşcani. Ziarul de Iaşi a stat de vorbă cu fiecare dintre ei şi a aflat unde vor studia şi ce vor să facă pe viitor.

Ştefan Dan – Colegiul Naţional

„Eu aş vrea să studiez mai departe Matematica şi aplic atât la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, dar şi la universităţi din Germania şi în funcţie de ce rezultate primesc voi lua atunci o decizie. Momentan aş vrea să plec doar la studii pentru că am văzut că cei din Germania au nişte programe foarte bune pentru ceea ce vreau să fac eu pe viitor, data science pentru că vreau să mă specializez pe machine learning. Apoi nu ştiu dacă voi rămâne sau nu acolo. Depinde şi ce locuri de muncă voi găsi”, afirmă Ştefan.

Ştefan Dan a luat 9,95 la Matematică şi cu toate acestea a avut curaj să conteste nota, deşi existau şanse ca ea să se micşoreze. Decizia a fost luată însă cât se poate de calculat. „Nota de 9,95 era dintre un 9,90 şi un 10, deci înseamnă că un corector îmi pusese 10 şi unul 9,90. Şi ştiam foarte bine că am făcut ca în barem aproape peste tot şi am zis să încerc. Mi-am asumat, chiar dacă mai pierdeam una sau două sutimi, deşi pe barem nu aveam de unde”, afirmă tânărul.

Ana Maria Beşliu – Colegiul „Racoviţă”

Ana Maria povesteşte că a avut curaj să conteste nota după ce a discutat cu profesorul de la clasă, analizând bine baremul şi cerinţele. „După proba de marţi am discutat cu doamna profesor de la clasă şi împreună cu dumneaei am observat că nu aveam nicio greşeală. M-am uitat şi pe barem şi nu am observat nimic care să fi fost greşit, iar în ziua rezultatelor, când am văzut că este 9,60, iniţial m-am gândit să nu fac contestaţie pentru că exista un risc să îmi scadă mai mult, iar nota oricum era foarte bună şi intram fără probleme la facultate. Am vorbit însă cu părinţii şi m-au sfătuit să încerc pentru că era un risc care merita asumat”.

Ana Maria ar dori ca pe viitor să studieze dreptul şi are deja schiţată în minte şi o viitoare carieră: magistratura. „Aş vrea să studiez la Facultatea de Drept în Iaşi. Din gimnaziu am ştiut că vreau să dau la această facultate, iar în ultimii ani m-am hotărât să rămân la Iaşi. Aş vrea să dau la Magistratură când termin facultatea, iar ideal ar fi la Iaşi, dar ştiu că este foarte greu să prinzi un loc la Iaşi din prima”, explică Ana Maria.

Alina Duca – Liceul „Miron Costin” Paşcani

Alina Duca a contestat nota de la Matematică, fiind notată iniţial cu 9.55.

„Mă simt onorată şi totodată sunt foarte bucuroasă pentru rezultatul maxim obţinut în urma contestaţiei în cadrul examenului de bacalaureat. Este rezultatul muncii mele asidue şi al cadrelor didactice care mi-au îndrumat paşii în aceşti patru ani de liceu, respectiv domnului diriginte, profesor de matematică, Paul-Emil Pintilie, doamnei profesor de limba şi literatura română Baciu Simona şi doamnei profesor de informatică Coşniţă Emilia-Felicia. Sunt onorată că am fost elevă a acestui liceu de renume din oraşul Paşcani şi doresc să mulţumesc tuturor pentru susţinere şi aprecieri".

"În continuare doresc să urmez cursurile facultăii de Informatică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi", ne-a spus Alina.