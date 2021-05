FOTO: Avionul fostului dictator Nicolae Ceauşescu a fost la scos la licitaţie

În august 1982 era prezentat public primul şi singurul avion de pasageri construit în România – ROMBAC 1-11 (sau Rombac One-Eleven), iar primul zbor oficial a fost executat în toamna aceluiaşi an pe aeroportul Băneasa, în faţa întregii conduceri a statului român.

Zborul inaugural cu pasageri al avionului ROMBAC 1-11 avut loc un an mai târziu, în ianuarie 1983, pe ruta Bucureşti-Timişoara, iar prima cursă externă a acestui aparat a fost efectuată în martie acelaşi an pe ruta Bucureşti-Londra. Astfel, România devenea primul stat comunist din lume, exceptând URSS, care producea un avion de pasageri cu reacţie, motoarele fiind fabricate în ţara noastră la uzinele Aerofina şi Turbomecanica, sub licenţă Rolls Royce.

Avionul „Super One-Eleven” a fost folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceauşescu timp de 4 ani, între 1986 şi 1989. Deşi a fost exploatat ani buni, chiar şi în zone de zbor dificile, niciun aparat construit la comanda lui Nicolae Ceauşescu nu s-a prăbuşit şi niciun pasager nu a murit la bord. De-a lungul istoriei aviaţiei mondiale, există foarte puţine tipuri de aeronavă care să aibă cifra zero în dreptul accidentelor mortale.