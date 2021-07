(FOTO) Băncile din Copou, pline de găinaţ. „La 30 de grade, mirosul te doboară”

„Băncile alea arată așa de peste o lună, hai doua, trei.Sa nu uitam si de mirosul găinațului, care la 30 de grade pur si simplu te doboară. Iți vine realmente rău. Nu știi cum sa ieși mai rapid din parc.

In ziua când s-au făcut pozele, erau cred peste 20 lucrători ai companiei de salubritate in parc. Probabil erau doar cei specializați în toaletat gazonul - cei specializați în curățat bănci fiind probabil programați in a veni în alte zile, desi, cum am zis mai sus, bancile alea arata asa DE MULT TIMP.

Nu mai zic nimic de numarul exagerat de ciori si porumbei.

Inca ne chinuim sa gasim o solutie la problema ursilor care ataca oamenii. Om reusi noi sa traim cu resturile si mirosurile acestor pasari.

P.S. Lasand la o parte gainatul de pe banci si alei, fără nicio urma de ironie, din punct de vedere al amenajărilor spatiilor verzi, Iașul a devenit foarte plăcut in ultimii ani”, a scris Andrei într-un mail pe adresa ZDI.