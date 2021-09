FOTO - Bărbat care mergea pe marginea drumului a fost prins sub un camion la Pașcani

Intervin două echipaje cu modul de descarcerare si 1 EPA SMURD din cadrul Sectiei de Pompieri Pascani. Potrivit unor surse, citate de bitTV, victima mergea pe marginea drumului si ar fi fost in stare de ebrietate. La un moment dat, s-ar fi dezechilibrat si a ajuns sub rotile camionului. Soferul TIR-ului spune ca nu l-a putut evita. Era incarcat si mergea in vale, spre Pascani.

SURSA FOTO: bitTV