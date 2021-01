COMUNICAT DE PRESA

„Spaţiul este unul complet nou, nu este doar o îmbunătăţire sau modernizare a fostului bloc operator, este un spaţiu în care s-au construit de la zero cele patru săli. Fiind nou creat, am putut să îl compartimentăm din perspectiva siguranţei circuitelor şi pacientului. Pe lângă cele patru săli, există şi trei spaţii de evaluare pre-operatorie şi două spaţii post-operatorii. De asemenea, partea de sterilizare este gândită în aşa fel încât să nu existe intersectări de circuite, este dedicată doar blocului operator”, a precizat conf. dr. Ionuţ Nistor, medic primar nefrolog şi purtător de cuvânt al Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon”.

Investiţia are o valoare de 10.837.681,98 de lei, fondurile fiind asigurate de către Primăria Municipiului Iaşi. Din suma totală aproximativ 5,6 milioane de lei au reprezentat investiţia în blocul operator, iar până la finalul acestui an, din aceeaşi alocare de fonduri, va fi renovată complet Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă, iar Compartimentul de Transplant Renal va fi dar în folosinţă în primele zile ale lunii februarie.

„Cele trei structuri medicale reprezintă inima spitalului, este important ca acestea să fie amenajate şi dotate corespunzător. Datorită modului în care este realizat şi amplasat, noul bloc operator este un spaţiu care asigură siguranţă suplimentară din punct de vedere epidemiologic, condiţii îmbunătăţite de muncă pentru personalul medical, creşte siguranţa actului chirurgical şi medical precum şi gradul de satisfacţie al pacienţilor”, a declarat ec. Bogdan Cojocaru, managerul unităţii medicale.

În timpul lucrărilor, activitatea medicală a continuat fără întrerupere, acest lucru fiind posibil datorită faptului că blocul operator nou este amplasat într-un alt corp de clădire. Deja au fost realizate primele intervenţii chirurgicale din patologia urologică, iar medicii spun că diferenţele dintre noul bloc operator şi cel anterior sunt foarte mari. În fostul bloc operator ultimele investiţii majore au fost realizate în anul 2005.

„La începutul acestui an am început să operăm în noul bloc operator, a fost ca un cadou de sărbători, ne bucurăm foarte mult, mai ales că este realizat conform ultimelor standarde. La celălalt bloc operator au mai fost făcute îmbunătăţiri, însă acum totul a fost construit conform standardelor anului 2020, întrunind toate rigorile necesare. Perioada aceasta de sărbători a permis transferul fluid între cele două spaţii, activitatea chirurgicală nu a fost întreruptă, am funcţionat continuu. Sperăm ca în noul an să putem opera mai mult”, a explicat dr. Adelina Miron, medic primar urolog şi coordonator al Blocului Operator.

Din luna februarie sunt programate să înceapă lucrările de reabilitare a Secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă a spitalului.