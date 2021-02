FOTO: Câini antrenaţi la Sibiu pentru detectarea persoanelor cu SARS-CoV-2

La Centrul Chinologic al Poliţiei Române de la Sibiu vor fi antrenaţi câini pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2, a anunţat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Acesta a vizitat joi, la Sibiu, alături de ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, Centrul Chinologic.

"În anul 2020, la nivelul acestei instituţii, a fost demarat un proiect care are ca scop instruirea unor câini pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2, în special pentru structurile Poliţiei de Frontieră şi Poliţiei Transporturi. Este un proces în desfăşurare şi am convingerea că, în curând, vă vom prezenta rezultate concrete ale muncii colegilor noştri din acest centru", a scris Bode pe Facebook.

Potrivit acestuia, de-a lungul timpului, în cei 70 de ani de existenţă a instituţiei, s-au obţinut rezultate deosebite în lupta antidrog, în intervenţia antiteroristă, investigarea criminalistică, limitarea migraţiei ilegale, salvarea de victime, desfăşurarea acţiunilor de ordine publică şi, în curând, în lupta împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2.

"Am văzut la Centrul Chinologic al Poliţiei Române de la Sibiu multă pasiune, profesionalism şi dăruire din partea instructorilor din cadrul centrului şi pot spune că rezultatul muncii depuse aici este extraordinar, el având la bază o relaţie specială între câine şi om. I-am asigurat pe cei care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii de la Sibiu că au întreaga mea susţinere pentru eficientizarea şi modernizarea acestui Centru. (...) Am încredere în profesioniştii de aici, am încredere în cei pe care îi formează - în curajoşii şi mereu la datorie câini de serviciu!", a mai spus Bode.