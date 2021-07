FOTO: Centura Est a Iaşului, prinsă în PNRR pe lista de rezervă. Iată traseul!

Ideea construirii variantei pe relaţia sud-est a centurii ocolitoare a Iaşului pe un alt traseu, în afara oraşului, prinde contur. Proiectul a fost inclus în lista de rezervă a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar, în aceste zile, se pregăteşte lansarea licitaţiei pentru întocmirea studiului de fezabilitate. Noua propunere de traseu tranzitează comune limitrofe ale Iaşului, chiar dacă într-o zonă foarte accidentată, şi nu bulevarde ale oraşului, precum în varianta aprobată la nivelului autorităţilor în anul 2009. Modificarea a fost propusă în toamna anului trecut de societatea civilă, iar cei care au iniţiat proiectul au acum putere de decizie în Ministerul Transporturilor. La idee au achiesat şi autorităţile locale : Prim ăria, Consiliul Judeţean şi Prefectura au făcut front comun acum câteva luni şi au propus Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) să schimbe traseul centurii Iaşi. Varianta Est a centurii face legătura dintre DN24 (dinspre Vaslui) cu traseul autostrăzii A8 (centura nord a Iaşului) . Drumul are 29 km, dintre care 24 km reprezint ă traseu nou, iar 5 km se suprapun cu DN24 şi ar urma să fie modernizaţi.

Proiectul VO Est are o valoare estimată la circa 60 milioane euro, dar fără a lua în calcul lucrări de artă şi eventuale exproprieri sau relocări de utilităţi. „La varianta de ocolire Iaşi – Est intenţionăm să lansăm licitaţia pentru proiectare cât de curând”, a declarat ministrul Transporturilor Cătălin Drulă, cu ocazia unei vizite la Iaşi la sfârşitul lunii iunie.

Care sunt beneficiile unui nou traseu al centurii Iaşului

Traseul centurii Iaşului a fost stabilit în 2009, dar, de atunci, au fost executaţi doar 14 km: o variantă de trafic greu pe relaţia vest-sud care asigură legătura între drumul european E58 şi DJ248 spre Vaslui. Cu un singur tronson de centură realizat în peste 10 ani, Iaşul are probleme majore de trafic: zonele de intrare/ieşire şi, prin extensie, principalele axe rutiere din municipiu sunt supraaglomerate la orele de vârf. Noul proiect al variantei Est are, potrivit specialiştilor, potenţialul de a degreva din trafic, în special pe relaţia sud-est, iar unul dintre cartierele „beneficiare” este Buciumul (zonă din Iaşi în plină expansiune imobiliară).

„Un avantaj al variantei Iaşi – Est este că, prin acest proiect, se scoate total traficul greu din municipiul Iaşi dinspre sud (via Bucium) şi est (via Tomeşti)”, a declarat Adrian Covăsnianu, unul dintre iniţiatorii proiectului în perioada în care era vicepreşedinte al Asociaţiei „Moldova vrea autostradă”, el fiind acum secretar de stat în MT. Alte avantaje invocate de către Covăsnianu vizează: traseul variantei ocoleşte localităţile limitrofe Iaşului şi nu se suprapune cu arii protejate („acordul de mediu poate fi obţinut uşor, nefiind necesar studiul de evaluare adecvată”), nu vor fi realizate defrişări pentru construirea drumului nou, viteză de deplasare crescută având în vedere traseul extra-urban şi asigurarea conectivităţii directe cu varianta nord a centurii (autostrada Ungheni – Iaşi – Tg Neamţ).

De asemenea, secretarul de stat spune că un alt avantaj constă în reducerea poluării în zona Pădurii Bârnova, precum şi în zonele de sud, est şi centru din Iaşi. Nu în ultimul rând, potrivit lui Covăsnianu, construirea noului drum va crea premise pentru o reprofilare a DN 24 la intrarea în Iaşi (Bucium) astfel încât să poată fi amenajate, de exemplu, benzi unice pentru transportul public întrucât pe arteră nu vor mai circula vehicule de trafic greu. „Din analiza constrângerilor rezultate, V.O. Iaşi – Est poate suferi modificări locale ale traseului, însă ideea generală este de a ocoli localităţile. Intenţia este ca drumul să aibă 2 benzi pe sens plus separator New Jersey (separator de sens, n.r.), însă cea mai bună soluţie va rezulta în urma analizei de trafic. Această variantă face parte din drumul TransRegio Iaşi – Vaslui, are conectivitate la A8 şi ocoleşte aglomerarea Iaşi”, a mai spus Adrian Covăsnianu. În schimb, varianta gândită acum 12 ani de autorităţi viza ca traseul centurii Iaşului să se suprapună cu două bulevarde ale Iaşului (Poitiers şi Trei Fântâni), artere care, între timp, au devenit supraaglomerate în special în contextul dezvoltărilor imobiliare. La începutul anului, Primăria Iaşi, Consiliul Judeţean şi Prefectura şi-au unit forţele şi au trimis la CNAIR o solicitare prin care solicită schimbarea traseului pentru a se evita tranzitarea oraşului.

Între timp, proiectul a fost inclus în PNRR, dar pe lista de rezervă: poate prinde finanţare doar dacă un alt proiect de pe lista principală nu va putea fi implementat în timp util (documentaţiile tehnice întârzie, iar proiectul nu ar putea fi finalizat până în august 2026). „Faptul că bld. Poitiers şi str. Trei Fântâni nu mai pot reprezenta astăzi o centură de trafic greu este de natura evidenţei. Conducerea CJ Iaşi şi-a asumat, alături de Instituţia Prefectului, demersul iniţiat de Primăria Iaşi de a solicita CNAIR să identifice alt traseu pentru ocolirea Iaşului pe relaţia sud-est, cu conexiune către Autostrada Unirii. Sper ca acest demers să găsească rezonanţă la nivel central şi Iaşul să beneficieze de sprijinul necesar pentru gestiunea traficului de tranzit”, a precizat vicepreşedintele CJ Iaşi, Marius Dangă. Principalele lucrări propuse vizează reabilitarea a 5 km din DN24, construirea a 24 km de drum nou, realizarea a 5 noduri rutiere (cu A8, drumuri naţionale şi judeţene de pe traseu), amenajarea a unui debleu sau tunel (1,5 km) şi a trei poduri (peste calea ferată şi, respectiv, peste două râuri). Actualul traseu propus – care va suferi probabil modificări în urma realizării documentaţiilor tehnice – tranzitează comune precum Schitu Duca, Comarna, Ţuţora şi Ungheni, ocolind, în principal, localităţile Poieni, Schitu Duca, Stânca, Osoi, Chicerea, Tomeşti şi, nu în ultimul rând, Iaşi.

„Orice drum nou este un câştig colosal pentru descongestionarea traficului din Iaşi. Despre această variantă Est s-a mai discutat anii trecuţi, dar întotdeauna ne-am lovit de faptul că nu a existat finanţare: nu s-au alocat fonduri de la nivel central, iar administraţia locală nu are capacitatea de a finanţa un astfel de proiect”, a declarat Radu Botez, fost viceprimar şi actual consilier personal al primarului Iaşului pe probleme care ţin inclusiv de gestionarea traficului în oraş. Botez a subliniat că primul pas pentru scoaterea traficului greu este făcut în această perioadă în sensul preluării în totalitate a drumurilor naţionale care tranzitează municipiul Iaşi. „Necesitatea construirii unei variante de ocolire a apărut din cauza creşterii volumului de trafic în zona municipiului Iaşi, care să scoată traficul greu din oraş, trafic ce se desfăşoară pe drumurile naţionale DN24 şi DN28. Varianta de ocolire trebuie să facă legătura între cele două drumuri naţionale, fără tranzitarea municipiului”, se arată în punctul de vedere trimis de autorităţile locale către CNAIR la începutul acestui an.

Un alt tronson de centură figurează în PNRR

Lista de rezervă a PNRR pe proiecte de infrastructură mai cuprinde şi un alt tronson din centura Iaşului pentru care nu s-a găsit finanţare în cei peste 10 ani de la stabilirea traseului. Este vorba despre centura „uşoară” pe relaţia vest-sud, respectiv un tronson care se desprinde din actuala varianta de trafic greu, tranzitează teritoriul comunei limitrofe Miroslava şi asigura legătura cu cartierul ieşean Dacia. Pentru acest drum este în lucru documentaţia de proiectare, iar traseul este o alternativă la drumul european E58, cu potenţial de a mai elibera din traficul de la principala intrare în oraş (Păcurari). Alte proiecte incluse în PNRR, de pe urma cărora poate beneficia inclusiv Iaşul, vizează porţiuni din autostrăzile A7 şi A8, drumuri rapide care leagă Moldova de sudul şi, respectiv, sudul ţării.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Ziarul de Iași în cadrul proiectului “Cohesion Policy Booster in Romania: Closer to citizens”, un proiect Freedom House Romania, cofinanțat de Comisia Europeană/ DG Regio.

Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.