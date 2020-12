FOTO Copilul de 16 ani ucis cu salbaticie in fata parintilor, in timpul Revolutiei din 1989 de la Cugir. Ce s-a intamplat cu securistul criminal

Constantin Ponenaru este printre cei 47 de minori ucisi in evenimentele sangeroase din Decembrie 1989. A murit acasa, la Cugir, fiind impuscat de maiorul de Securitate Blaj Emil in fata parintilor sai, fara nicio somatie. Acesta a fost condamnat la 16 ani de inchisoare, o pedeapsa mult prea mica fata de atrocitatile pe care le-a savarsit.

Costel, cum il strigau prietenii, era de loc din judetul Cluj, dar venise la Cugir cu familia ca sa lucreze ca muncitor la Intreprinderea Mecanica, uzina unde se fabricau arme, munitie, masini de spalat si masini de cusut. La uzina uriasa din Cugir lucrau atunci circa 18.000 de persoane, din care jumatate faceau naveta din alte localitati. In timpul protestelor care au inceput la Cugir, in 21 decembrie 1989, Costel Poenaru a fost alaturi de manifestantii care au iesit in strada pentru libertate. In orasul din judetul Alba au murit la Revolutie 10 persoane.

Tanarul a fost ucis in 29 decembrie, dupa ce ostilitatile se calmasera, iar situatia revenise la un normal relativ. Sub pretextul cautarii unor elemente care au instigat la "dezordine sociala", pe data de 29 decembrie 1989, ora 4:30 dimineata, a avut loc o pechezitie in cartierul de case in care tanarul Costel Poenaru locuia impreuna cu parintii sai.

Dupa ce l-a acuzat ca a fost "instigator la dezordinea sociala", maiorul de securitate Blaj Emil, angajat la Unitatii Militare 0815 din Sibiu l-a impuscat pe adolescent direct in gat cu arma din dotare. Crima socanta nu a ramas nepedepsita. Securistul Blaj a fost deferit justitiei si a fost condamnat definitiv la 16 ani de inchisoare, o pedeapsa mult prea mica fata de atrocitatea omorului pe care l-a savarsit.

Filmul evenimentelor zilei de 29 decembrie 1989

In data de 29 decembrie 1989, lt. col. Matesoiu, seful Politiei judetului Alba, a transmis telefonic mr. Blaj Emil o lista cu mai multe persoane din Cugir, rugandu-l sa-i identifice si sa le asigure prezenta la Procuratura judeteana Alba in data de 30 decembrie 1989.

Pe lista figura si numele numitului Carica, cunoscut in Cugir datorita faptelor penale comise pana in 21 decembrie 1989. Mr. Blaj Emil, cu militari din subordine l-a identificat pe Carica, l-a audiat in legatura cu participarea la Revolutie, constatand, din cele declarate de acesta, ca Poenaru Costel, din Cugir, detine arme si munitie la domiciliu. Desi nimeni nu i-a solicitat sa efectueze acte ce nu-i intrau in competenta, mr. Blaj Emil, insotit de lt. Petreanu Ioan, lt. Mirza Traian Emil, frt. Lapusan Ioan, sold. Ivorciuc Ioan si sold. Vacarean Marcel, s-a deplasat la locuinta lui Poenaru Marcel, la ora 02,00 - 02,30, in noaptea de 29 decembrie 1989.

Militarii erau inarmati cu pistoale mitraliera, ofiterii erau inarmati cu pistol si pistol mitraliera. Mr. Blaj Emil avea asupra sa pistolul din dotare si pistolul mitraliera BL 3491 cu pat rabatabil, ce a fost predat companiei sale de un grup de cetateni in data de 22 decembrie 1989. Dupa ce lt. Petreanu Ioan si sold. Vacareanu Marcel au ramas in fata blocului unde locuia Poenaru Costel, pentru a impiedica fuga acestuia pe fereastra, mr. Blaj Emil si ceilalti militari au patruns in apartament, usa fiindu-le deschisa de Poenaru Victoria.

Mr. Blaj Emil i-a cerut acesteia sa-l trezeasca pe Poenaru Constantin, zicand ca acesta este arestat. Poenaru Victoria l-a trezit pe fiul sau, i-a adus un pulovar sa se imbrace, dar cum acesta l-a imbracat pe dos, in sufragerie, supravegheat de militari, a incercat sa-si intoarca haina. Nerabdator, mr. Blaj Emil l-a impins in fata sa pe Poenaru Constantin si apoi l-a lovit cu teava armei peste ceafa in timp ce tinea degetul pe tragaci. Din socul loviturii, degetul a actionat tragaciul, arma descarcandu-se si impuscandu-l mortal pe Poenaru Constantin.

