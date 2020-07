FOTO: Cum va arăta noul Palas de pe strada Sfântul Andrei: o investitie de 120 milioane

Compania IULIUS a dat ieri startul lucrărilor pentru construirea „Palas Campus” din zona Sfântul Andrei. Investiţia este una remarcabilă, ridicându-se la peste 120 milioane euro. În timpul construcţiei, proiectul va genera peste 1.700 de locuri de muncă, iar după inaugurare vor lucra în campusul IT peste 5.000 de persoane. În comparaţie, acum, la ansamblul Palas, lucrează peste 8.000 de persoane. Potrivit oficialilor companiei, campusul va avea una dintre cele mai mari clădiri de birouri din România, după suprafaţă: 60.000 mp închiriabili. „Avem încredere că, aşa cum s-a întâmplat şi în cei 8 ani de la inaugurarea ansamblului Palas, noua dezvoltare de regenerare urbană va continua să genereze oportunităţi pentru evoluţia Iaşului şi să îl impună drept un oraş competitiv”, a declarat preşedintele IULIUS, Iulian Dascălu. El a adăugat că Iaşul are nevoie de noi spaţii de birouri şi a subliniat că, în următorii ani, capitala Moldovei va înregistra o creştere semnificativă în sectorul IT, ceea ce va genera o cerere mare pentru spaţii moderne.