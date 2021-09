FOTO - Emma Răducanu, câştigătoarea de la US Open, îndrăgostită de sporturile cu motor

Emma Răducanu nu era nici măcar adolescentă când a fost nevoită să ia o decizie importantă privind viitorul ei. A fost o alegere pe care a făcut-o cu strângere de inimă, scrie BBC într-un portret făcut campioanei de la US Open.

Încurajată de tatăl ei, Ian (născut Ion), să încerce mai multe sporturi - prin care echitaţie, înot şi baschet - Emma a fost cel mai atrasă de motocros.

„Am pilotat carturi timp de un an sau doi când eram mai tânără - în jur de 8 ani - iar apoi la 10 am făcut tranziţia către motocros”, a relatat aceasta într-un interviu difuzat de Amazon Prime săptămâna aceasta. „Îmi plac sporturile cu motor dar nu puteam să continui să le practic pe măsură ce cariera mea progresa. Însă a ieşit destul de bine”, a mai spus aceasta, o afirmaţie care s-a dovedit a fi mai mult decât modestă. La 5 ani după ce a decis să se concentreze pe tenis tânăra de 18 ani a ajuns într-o finală de Grand Slam pe care a şi câştigat-o.

Cu o mentalitate de fier şi o personalitate efervescentă care au făcut-o îndrăgită de fanii tenisului din întreaga lume, Răducanu este noua vedetă a tenisului alb, scrie BBC. După ce şi-a făcut intrarea la profesionişti în luna iulie la Wimbledon, ajungând până în turul 4, ea a depăşit cu mult acea performanţă oricum remarcabilă prin câştigarea unui Grand Slam la doar a patra sa participare la un turneu WTA.

„Are o atitudine grozavă, este deşteaptă şi se descurcă extrem de bine - sunt sigur că va continua pe acest drum”, declara în urmă nu cu mult timp fostul număr 1 mondial Andy Murray.

Ascensiunea lui Răducanu a fost puternic influenţată de tatăl său român Ion şi de mama sa chineză Renee. Ambii lucrează în sistemul financiar şi s-au mutat din Toronto la Londra când fiica lor avea doar doi ani. După ce a luat în mână o rachetă de tenis când avea 5 ani, Răducanu a fost cooptată de Academia de Tenis Bromley înainte ca potenţialul ei să fie reperat de Asociaţia de Tenis de Câmp a Marii Britanii.

Forul care guvernează tenisul britanic a luat-o pe Emma sub aripa sa de la o vârstă fragedă, tânăra fiind trimisă în tabere şi turnee în străinătate înainte de a progresa prin grupele de vârstă. Chiar dacă acest sprijin a fost crucial, influenţa părinţilor ei continuă să fie evidentă prin modul în care Emma rămâne concentrată pe teren şi cu picioarele pe pământ în afara sa.

„Cred că acest calm şi tăria mentală vin cu siguranţă din educaţia mea”, a declarat ea săptămâna aceasta. „Cred că părinţii mei mi-au insuflat de la o vârstă foarte fragedă să am o atitudine pozitivă pe teren”, a povestit aceasta. „Când eram mai tânără nu era deloc acceptabil să am niciun fel de atitudine negativă. Aşa că am învăţat asta de la o vârstă fragedă şi şacest lucruţ a rămas cu mine”, a declarat adolescenta.

Evoluţia meteorică a acesteia la US Open a venit în pofida unui handicap care poate le-ar fi marcat pe alte tinere: părinţii ei nu au putut să vadă niciunul din meciurile sale în persoană, inclusiv finala disputată împotriva unei alte adolescente, canadiana Leylah Fernandez, din cauza restricţiilor de călătorie din Statele Unite.

„Nu este posibil fiindcă ai nevoie de o derogare şi durează câteva săptămâni să primeşti aprobare. Este prea târziu şi ei nu vor putea obţine una”, a declarat Emma Răducanu în cadrul unei conferinţe de presă. Deşi este considerată de ani de zile ca o potenţială jucătoare de top de către reprezentanţii tenisului britanic, Răducanu nu a fost testată la cel mai înalt nivel înainte de a primi un wildcard pentru a juca la Wimbledon.

Clasată pe locul 336 în lume şi jucând la doar al doilea său turneu WTA, Emma a confirmat pe deplin încrederea acordată de organizatorii celui mai prestigios turneu de tenis din lume, ajungând printre ultimele 16 jucătoare.

Însă apoi a venit un moment îngrijorător. După ce a învins două jucătoare din top 50 la All England Club, ea a fost nevoită să se retragă în timpul partidei din turul 4când era condusă cu 4-6 0-3 de australiana Ajla Tomljanovic din cauza unor ameţeli şi dificultăţi respiratorii.

Cititi materialul integral pe hotnews.ro