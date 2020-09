FOTO Imaginea de peste 4 milioane de like-uri cu care Jennifer Aniston și-a speriat fanii - De nerecunoscut

Actrița este de nerecunoscut în timp ce poartă o mască pentru îngrijirea tenului. Imaginea s-a viralizat rapid și a adunat peste 4 milioane de like-uri și 18.3 mii de comentarii.

Avere de peste 300 de milioane de dolari

Jennifer Aniston este o actriță, producătoare de film și femeie de afaceri. A devenit faimoasă pentru rolul lui Rachel Green în sitcom-ul "Friends", care a fost difuzat timp de 10 sezoane.

În ultimii trei ani ai producției show-ului, Aniston a câștigat un milion de dolari pe episod. Ea a continuat să joace în mai multe filme precum: “Office Space,” “He’s Just Not That Into You” and “The Yellow Birds”.

Actrița a fost căsătorită cu Brad Pitt în perioada 2000-2005.

Recent, Aniston joacă în seria Apple Tv “The Morning Show’’. Ea a primit o nominalizare Emmy și un Glob de aur pentru contribuția adusă show-ului în 2020 și câștigă cel puțin 1,25 milioane de dolari pe episod.

Sursa: hotnews.ro