(FOTO) Impact frontal pe Europeană, în zona Pod Şcheia. Au murit doi soţi

UPDATE 2: Potrivit ISU, cele două victime au fost declarate decedate. Este vorba despre soferul masinii Golf, in varsta de 67 de ani si sotia sa, in varsta de 65 ani. Cei doi erau din Bacau. A treia victima a accidentului, conducatorul autoutilitarei, un barbat in varsta de 30 ani, care a suferit un traumatism toraco-abdominal, va fi transportat la un spital din Iasi.

UPDATE 1: Momentan interventia este in desfasurare, pentru cele doua persoane din autoturism care au fost descarcerate se aplica protocolul de resuscitare. La sosirea primelor echipaje victimele erau inconstiente. Revenim cu detalii.

UPDATE Conform celor mai recente informații, neconformate oficial, două persoane aflate în autoturismul Golf ar fi murit. Șoferul ar fi încercat o depășire, dar nu a mai ajuns pe banda sa, izbind autoutilitara. Cele două persoane din mașină au fost găsite inconștiente și încarcerate. S-a încercat resuscitarea lor.

TEXT INIȚIAL

În urma unui apel la 112, se anunța că două victime ar fi încarcerate.

La fața locului au fost trimise trei echipaje: o autospecială de stingere, una de iluminat și descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD de la Târgu Frumos. În sprijin a fost alocat și un echipaj SAJ cu medic. Misiunea este în desfășurare.

Revenim cu informații.