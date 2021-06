(FOTO) Incendiu la Spitalul de copii din Iaşi. Focul a ars cu flacără puternică-UPDATE

UPDATE 20.29: Diana Cimpoeșu, medic şef la UPU-SMURD Iaşi: „Evacuarea s-a făcut din motive de securitate, copiii părinții și personalul medical care au necesitat evacuare se aflau în altă zonă decât cea afectată, nu au fost afectați de fum sau gaze toxice- personalul din clinicile de pediatrie de acolo au efectuat evacuările. Ei se află acum pe etajul I și IV, care nu sunt afectate de către incendiu, fum sau apa folosită la stingerea incendiului, iar medicii de la SMURD care au intervenit la activarea Planului Roșu fac doar o inventariere a locației. Am avut grijă și de personalul medical de la spital, împreună cu doamna manager, personalul a fost susținut, a fost implicat, toată lumea este într-o stare bună, dar emoțional sunt reacții care se vor liniști în timp. Asistentele au constatat doar că există fum, au găsit locul de unde provenea incendiul, au deconectat sursele de energie, de oxigen și au evacuat toți pacienții cu părinții și personalul medical, asistenți medicali și infirmiere din zonele respective.”

UPDATE 20.13: În urma controalelor făcute la finalul anului trecut de ISU, imediat după incendiul de la Piatra Neamț, un raport arăta că Spitalul de Copii funcționa fără autorizație de securitate la incendiu. Raportul arăta deficienţele tuturor secţiilor de anestezie şi terapie intensivă de la spitale din ţară.

UPDATE 20.09: Prin cei evacuaţi este şi un copil intubat. El suferă de o malformaţie digestivă. “Ora anunțării 18.54, ajungere 19.00, lichidaere incendiu ora 19.37 incendiu et. 2 sectia ATI, la spitalul de copii Sf. Maria Iasi, la locul evenimentului s-au trimis 5 ASAS, 2 ASII, 2 ATPVM, 1DESC, 3 EPA, 1 ATA, 1 TIM, mașina medic șef 1 ACPI cu 28 de subof de la Det 1 si Det 2. Din primele informatii au fost evacuate de la etajul II 5 copii, 3 parinti si 6 personal medical si de la nivelul et 3 si 7 copii dintre care un intubat cu o malformație digestiva și 4 parinti, 5 cadre medicale, toți evacuați pe et 1 și 4, in stare stabilă”, se arată într-o informare transmisă presei.

UPDATE 20:01: Pompierii anunţă că incendiul a fost stins.

UPDATE 20:00: A fost verificat etajul 4, nu sunt raportate victime la acest etaj. De la etajul 3 au fost evacuate 12 persoane (5 copii - 3 aparţinători şi 4 cadre medicale) ce au fost mutate într-o altă aripă a spitalului, toate persoanele fiind stabile. Incendiul este localizat.

UPDATE 19.55: Nu au fost făcute transferuri în exteriorul spitalului, toți pacienții evacuați au fost relocați în alte secții ale spitalului. Ar fi vorba, potrivit ministrului Sanatatii de 5 copii, 3 parinti si 4 cadre medicale.

UPDATE 19.45: Locul unde a izbucnit incendiul este secția ATI Covid, care din fericire, nu avea niciun pacient în îngrijire. La fel și Secția Covid pentru formele grave spre severe. Cele 12 persoane evacuate sunt de la alte secții de pe etaj.

UPDATE 19.40: Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Interventie.

”La fata locului salvatorii intervin cu 6 maşini de stingere, 1 autospeciala de descarcarare, 2 autospeciale de transport victime multiple, 1 autoscara si 1 cisterna. Totodată, la locul interventiei au fost trimise 3 ambulante SMURD şi 1 unitate de terapie intensiva mobilă. La acest moment incendiul este localizat, astfel ca a fost eliminat pericolul extinderii la vecinătăţi”, a transmis IGSU.

Până la acest moment, 12 persoane au fost evacuate. La rândul lor, reprezentanţii Ministrului Sănătăţii au transmis că nu sunt victime.

”Din primele informaţii transmise Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, incendiul s-a produs la etajul al treilea al clădirii - zona ATI. Din primele date furnizate, până la acest moment au fost evacuate 12 persoane şi nu au fost raportate victime”, au prcizat reprezentanţii MInisterului Sănătăţii.

UPDATE 19.30: Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a precizat, la Antena 3, că au fost evacuaţi nouă pacienţi.

La rândul lor, reprezentanţii Poliţiei Iaşi au precizat că circulaţia în zonă este restricţionată. ”În această seară, în jurul orei 19.00, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel unic de urgentă 112, despre faptul că într-un salon al unei unităţi medicale a apărut un incendiu. În urma sesizării, poliţiştii ieşeni s-au deplasat la faţa locului în vederea stabilirii situaţiei de fapt. La fata locului a fost trimis şi un echipaj al Biroului Rutier Iaşi pentru dirijarea traficului rutier în zonă”, a transmis IPJ Iaşi.

TEXT INITIAL: Flăcările au cuprins cel puţin o încăpere de la etajul 2 al unităţii medicale. Managerul spitalului, Alina Belu, spune că arde un salon gol, într-o zonă care nu este foarte folosită și că se îndreaptă spre spital în aceste momente. ”Au fost evacuaţi toţi pacienţii”, a transmis ISU Iaşi. Sursa citată nu a precizat numărul pacienţilor sau dacă există victime. Circulaţia a fost întreruptă pe strada unde se află Spitalul de copii din Iaşi. Sunt mai multe ambulanţe şi echipaje SMURD în curtea spitalului. În zonă s-au adunat zeci de ieşeni.