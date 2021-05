FOTO Invazie de broaște țestoase în lacurile ieșene. ”Amenințare gravă pentru specia autohtonă de țestoasă de apă”

Postarea lui Lucian Corjautanu:

De ceea ce ne-am temut nu am scapat: cele 2 testoase invazive nord americane din Romania, testoasa cu tample rosii si testoasa cu tample galbene, prospera si in lacurile din jurul Iasiului. Nu e nici un motiv de bucurie, reprezinta o amenintare grava pentru specia autohtona de testoasa de apa, pe care o concureaza la teritoriu si hrana.

Va invit sa numarati cati indivizi din fiecare fel de testoasa vedeti in aceste foto.