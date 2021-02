Duminică, 21 februarie ac, şeful Postului de Poliţie Holboca- agent sef adjunct Ionel Boboc a fost sesizat de un poliţist local despre faptul că în extravilanul localităţii Dancu a găsit o lebădă. La scurt timp, a primit o nouă solicitare de la un cetăţean care observat o altă lebădă pe raza localităţii Golaesti. Poliţistul s-a deplasat de îndată in zonele indicate şi s-a asigurat că lebedele sunt bine, iar apoi a luat toate măsurile ca înaripatele sa ajunga in siguranţă la reprezentanţii USAMV Iaşi.