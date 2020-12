(FOTO) Liderul AUR, huiduit la Timişoara: Mincinosule, manipulatorule! Pentru ce am luptat în Revoluţia asta?

În timp ce George Simion se adresa simpatizanţilor AUR, câţiva timişoreni aflaţi în Piaţa Victoriei, între care mai mulţi revoluţionari, şi-au manifestat nemulţumirea faţă de prezenţa celor de la Alianţa pentru Unirea Românilor în faţa Operei, simbol al Revoluţiei de la Timişoara.

Timişorenii au încercat să oprească discursul liderului AUR, în timp ce jandarmii au făcut un cordon între simpatizanţii AUR şi contestatari, în încercarea de a preveni incidentele.

"Gunoiule, mincinosule, manipulatorule!”, "Pentru ce am luptat în Revoluţia asta? Ruşine să vă fie, tâlharilor!”, ”Nenorocitule”, "Provocator nenorocit”, s-a strigat din mulţime la adresa lui George Simion, care şi-a continuat discursul.

"Nu am altceva de făcut decât să stăm alături de oamenii oneşti. Vă mulţumesc, oameni de bună credinţă! (...) Noi suntem AUR, suntem pe drumul drept, ne bazăm pe fiecare dintre voi, rămânem aşa cum ne cunoaştem de 15 ani. Vin la Timişoara an de an pentru a marca Revoluţia”, a declarat George Simion, care, însoţit de simpatizanţi, a plecat mai apoi spre Catedrala Mitropolitană pentru a aprinde candele în memoria eroilor căzuţi în timpul evenimentelor din Decembrie 1989.

Organizatorii mitingului AUR au îndemnat oamenii din Timişoara să participe în 22 decembrie, la Bucureşti, la comemorarea eroilor Revoluţiei de la Popeşti Leordeni, locul în care a fost aruncată cenuşa martirilor arşi la crematoriul din Capitală în acele zile.

Societatea Timişoara a transmis, miercuri, un protest faţă de intenţia liderului Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion, de a participa la manifestările de comemorare a Revoluţiei de la Timişoara. Reprezentanţii societăţii acuză că doi ofiţeri implicaţi în reprimarea Revoluţiei – Francisc Tobă şi Nicolae Roman – au ajuns parlamentari AUR, iar fără a se dezice de ei şi fără a le cere demisia, Simion nu va putea participa la manifestări.

Simion nu a participat la manifestările organizate la Timişoara pentru comemorarea Revoluţiei.