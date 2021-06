(FOTO) Ministrul Sănătăţii laudă campania de vaccinare din Iaşi

Ministrul Sănătății a lăudat organizarea în vaccinarea din județul Iași, vorbind în termeni pozitivi mai ales despre caravanele din mediul rural. Aceasta a lăudat UMF pentru activitatea desfășurată. "Lucrurile incep sa mearga bine inclusiv in cabinetele medicilor de familie si am discutat despre ce am putea face pentru a le putea veni de ajutor", a declarat aceasta.

La eveniment mai participa prefectul Marian Grigoraș, directorul DSP, Vasile Cepoi, rectorul UMF, Viorel Scripcariu, presedintele Societății Romane de Epidemiologie, Doina Azoicai - care e si coordonatorul maratonului -, dar si doi parlamentari USR PLUS- Cosette Chichirău și Monica Berescu.