O „muiere” din Iași i-a închis live-ul lui Simion. „Instiga la ură, îi îndemna pe oameni să iasă în stradă, să facă proteste”/FOTO

„Instiga la ură, îi îndemna pe oameni să iasă în stradă să facă proteste și vorbea urât despre Nicușor Dan, susținând că are multe voturi de la bătrâni pentru că i-a amenințat că le taie pensiile. De asemenea, implica Franța și pe Macron în alegerile noastre și afirma că toate televiziunile sunt vândute, încurajând oamenii să creeze propriile televiziuni unde să spună adevărul lor. Nu am mai putut suporta aceste mesaje și am raportat live-ul, iar cei de la TikTok au analizat situația și au decis că încalcă regulile aplicației”, a precizat aceasta.