FOTO: Păsările din aria Lacului Stânca Costești sunt numărate zilele acestea

Recensământul Internațional al Păsărilor de Apă, coordonat la nivel global de Wetlands Internațional, are loc anual în perioada 10-20 ianuarie în zone în care este prezentă apa (zone umede, lacuri, râuri, bălți) și are drept scop urmărirea tendinței populațiilor de la an la an. Sincronizarea este foarte importantă, pentru a evita numărarea păsărilor de către mai mulți observatori.