FOTO: Patrimoniu cultural recuperat cu bani europeni

Proiectul intitulat „Here arE ouR traditIons The pAst alonG futurE”, sub acronimul HERITAGE, a fost derulat prin Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova, cu finanţare prin Instrumentul European de Vecinătate (ENI).

Scopul este promovarea culturii locale şi păstrarea patrimoniului istoric din teritoriile beneficiarilor, lucru care se face atât prin expunerea întregii colecţii – în cazul Moşnei, la modernul Centru de zi – cât şi pe pagina de internet mosna-capaclia-heritage.eu. realizată cu o mulţime de imagini şi informaţii despre documentele şi obiectele adunate.

De patrimoniul reunit astfel la Moşna s-au ocupat Dan Cernat, care face parte şi din Ansambul folcloric al judeţului „Constantin Arvinte”, şi Mădălina Voinea, pe partea de comunicare şi vizibilitate.

Lansarea unei baze de date cuprinzătoare, pe acelaşi site, şi organizarea a două festivaluri folclorice care au reunit toată suflarea satelor Moşna şi Capaclia au marcat încheierea perioadei de implementare a proiectului, ale cărui rezultate pot fi văzute în continuare inclusiv pe site-ul menţionat.