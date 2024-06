FOTO Plajele publice din Iași: ce am găsit? Lume multă și la nudiști, dar „nu ca pe vremuri”

Vacanța e încă departe, sau se anunță a fi prea scumpă, iar soarele fierbinte și aerul încins din apartamente ne fac viața mai grea, în timp ce meteorologii anunță că în zilele următoare temperaturile vor mai urca puțin. O parte dintre ieșeni au găsit deja soluția: Ștrandul Municipal și Plaja Nicolina le oferă răcoarea sau relaxare pe care o caută, cu banii cu care și-ar cumpăra un prânz. Am făcut un tur prin acestea: iată ce am văzut!

Joi, 27 iunie, Iași. Temperatură resimțită 34 de grade, ora prânzului. La Plaja Nicolina oamenii intră și ies de pe poartă de parcă ar fi schimb de tură. Echipamentul e alcătuit din pălării și ochelari de soare, rochii largi și neapărat colorate, șlapi sau saboți și nelipsita sacoșă de plastic cu prosoape. Între două supermarketuri și o clădire ce găzduiește un club de înot, “Purcica” lasă să se vadă peste un gard nu tocmai înalt că plaja pentru nudiste e folosită. Nu la capacitate maximă, ca pe vremuri, pentru că nici Purcica nu mai e ce a fost, spune unul dintre angajații plajei. Nu se referă la calitatea Plajei Nicolina, cea supranumită de ieșeni “Purcica”, ci la numărul de vizitatori. Pe vremuri, cearșaf lângă cearșaf, plaja era asaltată de nudiste (și nudiști, în jumătatea destinată bărbaților). Acum se face plajă pe șezlonguri, iar între acestea e suficient spațiu.

9 lei la Purcica

Intrarea pe plajă pentru adulți costă 9 lei, copiii sub 7 ani au acces gratuit, iar luptătorii Revoluției, veteranii și văduvele de război, deținuții politici și persoanele cu gradul I de invaliditate beneficiază de acces gratuit. „Apa sulfuroasă și nămolul nu se scot din incinta plajei”, iar nămolul costă 2 lei/ședință, sunt informați eventualii clienți prin anunțuri afișate la cele două case de bilete de la intrarea în incinta plajei. Așa cum sunt plajele separate pentru femei și bărbați, separate sunt și casele de bilete. La femei e totuși mai multă activitate.

Apa sulfuroasă și nămolul sunt căutate de persoanele ușor mai în vârstă. Teoretic, cel puțin. De la distanță, odată ce clientele și-au întins mâzga neagră până-n ochi, e greu să mai apreciezi vârsta, de la distanță. Și eticheta plajelor de nudiști cere să nu insiști cu privirea prea mult. Un mic bazin cu nămol e captiv într-un fel de țarc, în care au acces doar ei care și-au achitat cei doi lei/ședință.

“Principalele surse de ape sulfuroase de la noi din țară”

„Apa sulfuroasă calmează durerile, reduce inflamațiile, relaxează mușchii, îmbunătățește forma musculară, restabilește tonusul muscular, are efect benefic asupra mobilității musculare, elimină infecțiile și alergiile din organism. De asemenea, cura cu apă sulfuroasă este indicată persoanelor care au pareze, sechele traumatice uşoare, paralizii, probleme de mobilitate, leziuni articulare (care au dat anumite repercusiuni asupra mobilității), stări dureroase și inflamatorii la mâini, picioare, spate sau alte zone ale corpului și alte afecţiuni de acest gen”, arată pagina de internet bodygeek.ro, care menționează “Purcica” drept una dintre “principalele surse de ape sulfuroase de la noi din țară” și o enumeră alături de alte stațiuni mai mult sau mai puțin cunoscute: “Pucioasa (judeţul Dâmbovița), Călimănești, Cozia, Căciulata, Venus, Mangalia, Harghita Băi, Olănești, Băile Govora, Băile Boghiș, Băile Barza, Herculane și Purcica (Iași)”.

Pensionarii pot beneficia de un abonament de 13 lei, care include 10 intrări pe Plaja Nicolina, cu condiția ca pensia pe care o primesc să nu depășească 1.500 de lei. Abonamentul se eliberează pe baza cuponului de pensie și a cărții de identitate și nu include nămolul și închirierea șezlongului. Închirierea unei umbrele pentru o zi costă 6 lei, iar a unui șezlong, tot atât. Dar pe șezlonguri stau întinse la soare și persoane tinere. Tatuajele care le acoperă corpurile oferă pe ici pe colo senzația de expoziție de artă. “Sunt cei care lucrează de acasă. Vin cu spatele înțepenit, abia se mai pot mișca”, explică unul dintre angajați.

La Ștrand, interes mare pentru trambuline

Între timp, la Ștrandul Municipal, situat sub geamurile Spitalului Arcadia de pe strada Cicoarei, copiii, adolescenții și tinerii sunt clienții majoritari. E joi, la prânz – cei mai mulți dintre adulți muncesc. Punctul de interes maxim pare să fie zona trambulinelor, de la bazinul olimpic. De pe platformele betonate situate la înălțimi diferite, fete și băieți se aruncă în apă cu o cadență de câteva secunde între ei.

Intrarea în ștrand costă 13 lei/zi, copiii sub șapte ani și pensionarii beneficiază de tarif redus (3 lei). Iar închirierea șezlongului sau a umbrelei e tarifată cu tot cu 6 lei/zi, ca și la Plaja Nicolina. Un abonament pentru adulți (cu 10 intrări) costă o sută de lei, iar unul pentru copiii sub șapte ani sau pentru pensionari costă 27 de lei. Și aici, luptătorii Revoluției, veteranii și văduvele de război, deținuții politici și persoanele cu gradul I de invaliditate au acces gratuit.

“În weekendul trecut, ștrandul a fost plin. A fost și vacanța de Rusalii și oamenii au venit să se relaxeze. Nu am ajuns încă la vârful de anul trecut, când în cea mai aglomerată zi au fost 2000 de persoane. Nu toți odată, evident, ci pe tot parcursul zilei. Noi am deschis de la 1 iunie și deocamdată în ziua de vârf din acest an au fost cam 1.600 de persoane”, spune Daniel Holban, administrator Ștrandul Municipal Iași.

Apa din bazinele de înot e curată și te îmbie la bălăceală

Cele 350 de șezlonguri nu sunt încă în totalitate ocupate, iar apa din bazinele de înot e curată și te îmbie la bălăceală. „Avem un bazin pentru copii. Apoi acestea, unul de 70 metri lungime și 25 lățime, a cărui adâncime pornește de la 0,5 metri și ajunge la 2,60 în capătul opus. Al doilea bazin, cel olimpic, are 50 de metri lungime și 20 de metri lățime, iar adâncimea pornește de la 1,50 m și ajunge la 4,50 metri în zona trambulinelor. Apa din bazine este filtrată permanent, clorinată și verificată de două ori pe lună de inspectorii DSP”.

Apa din bazinele ștrandului oferă destulă răcoare: cu cei aproximativ 7.000 de metri cubi de apă folosită în bazine Ștrandului s-ar putea umple 14 milioane de halbe de bere. Sunt însă și cișmele funcționale, iar pentru cei dispuși să cheltuiască ceva în plus, pe lângă biletul de intrare și închirierea șezlongului sau a umbrelei, există și terasă cu gustări și băuturi.

Când e cel mai bine de mers la ștrand, pentru a evita aglomerația? “Marți sau miercuri”, răspunde Daniel Holban. Acesta mai are un sfat, în timp ce îi privește pe săritorii de pe platforme: “Dacă nu știți cum să săriți, mai bine evitați să o faceți. Apa “te plesnește” și poate fi chiar periculoasă. Anul trecut a fost sezonul umerilor dislocați de la săriturile în bazin: am avut trei cazuri. Avem cabinet medical, îi ducem la cabinet și chemăm Ambulanța”.

Când e cel mai bine de mers la Purcica, am întrebat și la Plaja Nicolina. “Nu acum, dacă asculți ce spun medicii. În rest, oricând”, mi-a răspuns una dintre angajate, în soarele dogoritor de la miezul zilei.

