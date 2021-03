FOTO: Protest din cauza unei străzi neasfaltate în cartierul Green Park

Un ieșean cere să nu fie aprobat bugetul local dacă nu se asfaltează o stradă din zona Green Park. El le-a trimis petiții parlamentarilor care reprezintă orașul și spune că locuitorii vor ieși la protest cât de curând.

Redăm postarea lui Bucur Ion-Irinel de pe Facebook:

"Luni, 1 martie 2021,am fost prezent la sedinta CNAIR unde s-a discutat peogresul dar mai ales problemele autostrazilor din Moldova.

Totusi, cu aceasta ocazie am prezentat la cel mai inalt nivel problema strazii Dr Alexandrina Miron Tănăsescu din Iași. Astfel, starea strazii de 300m din care aproximativ jumatate este betonata sau cu asfalt, a fost adusa la cunostinta deputatilor: Cosette Chichirău si Iulian Bulai plus senatorului de Iasi Marius Bodea.

Este cumva ultimul strigat al celor 1500 de locuitori care tranziteaza aceasta strada, zilnic, asta inainte de a iesi si protesta in strada, lucru ce se va intampla cat de curand!

Ce pot sa va spun este ca USRPLUS prin domnul condilier local Arhitect Iulian Nicolau a depus deja amendament la bugetul local pentru includerea acestei strazi la reabilitare.

De asemenea, domnul consilier Mugurel Laicu de la PSD a avut o interpelare in sedinta publica de saptamana trecuta, pe baza acestui subiect sustinand asfaltarea strazii!

Refuzul sta insa la primar si la protectia acordata de acesta dezvoltatorilor imobiliari! In loc sa-si faca treaba, sa asfalteze, sa puna restrictie de tonaj iar daca constructorul/dezvoltatorul imobiliar strica drumul, sa fie somat sa-l repare sau, daca nu o face, sa o faca primaria si sa-l execute!

In stilul asta nu se mai poate! Nu putem sa jucam ruleta ruseasca cu sanatatea a 1500 de oameni care platesc taxe si impozite de oras, de fosta capitala istorica a Romaniei dar traiesc in praf vara si noroaie in timpul anotimpurilor cu caderi masive de precipitații!

1500 de ieseni care locuiesc in Green Park solicita public consilierilor USRPLUS si PSD, consilieri care impreuna formeaza peste jumatate plus 1 din numarul consilierilor locali SA NU VOTEZE BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 daca aceasta strada nu primeste finantare pentru reabilitare"!

Imagini surprinse zilele trecute