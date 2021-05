FOTO Rețeta AUR de a păcăli oamenii pe Facebook. Propaganda și informațiile false, plecate și de la Iași

O rețea de cel puțin șapte site-uri și pagini de Facebook care se prezintă publicului drept „publicații independente” sau neafiliate politic sunt, în realitate, coordonate cu partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Toate paginile de Facebook identificate de PressOne ca făcând parte din această rețea plătesc bani către Facebook pentru a-și crește artificial audiența pentru conținutul propagandistic, informațiile false și declarațiile extremiste pe care le publică.

PressOne a verificat entitățile care plătesc publicitate către Facebook pentru a crește audiența acestor pagini. O parte sunt înregistrate chiar la sediul social al AUR, pe strada Geneva din localitatea Tunari, în județul Ilfov.

O altă parte sunt înregistrate direct de către Doina Grosu-Benchea, șefa unei firme din Iași care s-a ocupat direct de promovarea online a AUR în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. În publicațiile respective, Doina Grosu-Benchea joacă și rolul de jurnalist care intervievează în mici producții video parlamentari AUR sau presupuși analiști politici, care susțin, de asemenea, linia politică a partidului.

Sumele investite de AUR în publicitatea politică de pe Facebook nu sunt foarte mari, dar sunt constante și majoritatea paginilor au început să activeze la începutul acestui an.

În ultimul an, AUR a plătit peste 50.000 de lei către Facebook pentru publicitate politică, obținând peste 4 milioane de impresii pentru materialele sponsorizate, conform Facebook Ads Library.

La finalul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, liderul AUR, George Simion, declara pentru Europa Liberă:

„Noi am avut bugete mici pe Facebook. Pe reach organic și dezvoltare, strică sponsorizările. Am folosit toate căile – mesaje pe Facebook, pe WhatsApp, grupuri de susținători pe Facebook. Lucrurile care se utilizează în 2020 pe Facebook. Am făcut clipuri video, conținut care a devenit viral. Degeaba bagi bani în sponsorizări dacă acel conținut nu e viral”.

„Publicații” cu sediul la partid

Facebook oferă posibilitatea de a verifica date legate de entitățile care plătesc către Facebook publicitate cu conținut politic. Așa am descoperit că paginile site-urilor Curierul Românesc, DigiPRES și Patriotii.info sunt înregistrate direct la adresa pe care este înregistrat sediul social al AUR, în Tunari, pe strada Geneva.

Curierul Românesc este o publicație în redacția căreia îl găsim pe Claudiu Târziu, co-președinte AUR. Pe Facebook, Curierul Românesc se definește ca fiind: „pagină cu opinii și analize despre realitățile din România sau care au legătură cu România”. Site-ul și pagina Patriotii.info urmează o rețetă pe care am identificat-o anii trecuți la PSD – site-ul pretinde că ar fi o publicație, însă nu are o informații despre echipa redacțională și despre proprietarul publicației, iar materialele sunt semnate „Redacția”.

Creată în 20 mai, 2020, pagina de Facebook susține că este „Pagină de informare publică cu privire la acțiunile întreprinse de patrioții români”.

În realitate, singurele personaje citate atât pe site, cât și pe pagină sunt parlamentarii sau membrii AUR.

Publicitatea politică pentru Patriotii.info este plătită de către Curierul Românesc.Pagina de Facebook DigiPRES a plătit, la rândul său, publicitate către Facebook, pentru a amplifica audiența unor materiale care susțin, de pildă, că „Guvernul României îi detestă pe români, tot așa cum președintele României, Klaus Iohannis, îi detestă pe români”. Alt text susține că la protestele de acum o lună, împotriva măsurilor luate de Guvern pentru a contracara efectele pandemiei de COVID-19, au participat „sute de mii de români”. Și redacția DigiPRES are sediul pe strada Geneva, din Tunari. La sediul AUR.Pagina de Facebook DigiPRES a plătit, la rândul său, publicitate către Facebook, pentru a amplifica audiența unor materiale care susțin, de pildă, că „Guvernul României îi detestă pe români, tot așa cum președintele României, Klaus Iohannis, îi detestă pe români”. Alt text susține că la protestele de acum o lună, împotriva măsurilor luate de Guvern pentru a contracara efectele pandemiei de COVID-19, au participat „sute de mii de români”. Și redacția DigiPRES are sediul pe strada Geneva, din Tunari. La sediul AUR.

