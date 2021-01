FOTO - Singurul centru de vaccinare din mediul rural deschis ieri era aproape gol

În singurul centru de vaccinare anti-COVID din mediul rural din judeţ, prima zi a etapei a doua din campania de vaccinare a început cu foarte puţini pacienţi imunizaţi. Ieri, la centrul organizat în clădirea cabinetelor medicale din satul Chicerea, comuna Tomeşti, au fost imunizate doar patru persoane care s-au programat pe platforma vaccinare-covid.gov.ro, iar la ora 12.00 deja era finalizat întreg procesul.

Aici ar urma să fie vaccinate aproximativ 60.000 de persoane din nouă comune arondate, fiind vorba despre persoane care se încadrează în etapa a II-a de vaccinare, adică pacienţi cu boli cronice, persoane cu vârsta de peste 65 de ani şi personal din domenii esenţiale de activitate. Astfel, pentru că dintr-un singur flacon pot fi extrase şase doze de vaccin Pfizer BioNTech şi pentru a nu le irosi, echipa din centrul de vaccinare a trebuit să găsească cui să administreze şi celelalte două doze.

„Au fost patru pacienţi programaţi prin platformă, iar ca să nu pierdem celelalte două doze am vaccinat pe unul dintre medicii din echipă, care făcea parte oricum din persoanele care trebuiau imunizate, şi am mai chemat un pacient cu boală cronică ce era programat pe data de 21 ianuarie - l-am sunat şi i-am zis să vină astăzi. Acest centru a apărut pe platformă în cursul zilei de sâmbătă (n. red. 16 ianuarie) undeva pe la ora 13.00-14.00, şi cred că lumea nu a avut timp să se programeze. De exemplu, mâine (n.r. - marţi, 19 ianuarie) este programat un singur pacient conform listei de programări trimisă de STS. Când am încercat eu duminică seara să îmi programez un pacient, îmi arăta că aş avea 39 de locuri libere din 60, asta însemnând că ar fi 21 de persoane programate. De fapt, erau doar două. Nu ştiu care este explicaţia”, a precizat dr. Mona Iacob, medic de familie în comuna Tomeşti şi coordonator al centrului de vaccinare.

Într-o zi, la acest centru s-ar putea imuniza 60 de persoane, adică câte cinci pacienţi pe oră, având în vedere că programul zilnic este de la ora 8.00 la 20.00. În acest moment echipa medicală a centrului este formată din doi medici de familie şi trei medici legişti, din echipa centrului putând să facă parte medici din orice specialitate. Pe lângă aceştia, sunt şi şapte asistente medicale şi şase registratori medicali.

Coordonatorul centrului, dr. Mona Iacob, a explicat că pentru asigurarea turelor necesare ar mai fi nevoie de medici, dar că se găseşte foarte greu personal medical dornic să facă parte din echipă. Unii spun că este o responsabilitate şi o bătaie de cap în plus, iar alţii susţin că plata pentru această activitate nu este suficientă. Conform Ordonanţei de Urgenţă pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare, pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 un medic este plătit cu 90 de lei pe oră, un asistent medical, cu 45 de lei pe oră, iar un registrator, cu 20 de lei pe oră.