FOTO: Stațiile de la Operă, arhipline. Dovada că transportul public trebuie dezvoltat

Ieșenii care au mașini personale nu ar renunța sub nicio formă la acestea pentru a circula cu autobuzul și tramvaiul. Motivele lor sunt clare: ar avea de pierdut zeci de minute așteptând mijloacele de transport în stații și ar circula înghesuiți tocmai pentru că acestea vin rar, oamenii tot adunându-se între timp.

"Chiar dacă pierd timp în trafic pe la semafoare, tot ajung mai repede decât cu transportul public. Am cumpărat recent mașina și deja nu mai știu cum mă puteam descurca înainte. Nu aș renunța la autoturism acum pentru nimic în lume", a mărturisit o tânără.

Deși în ultimul an elevii au studiat mai mult de acasă, iar unii adulți au lucrat tot în sistem remote, numărul mijloacelor de transport puse în circulație a fost redus. Ieșenii s-au plâns pe diverse pagini de Facebook de faptul că au de așteptat de multe ori chiar 30-40 de minute sosirea unui autobuz în zilele lucrătoare. În weekend, situația e și mai proastă.

"Pe unele rute se circulă perfect, pe altele am de așteptat zeci și zeci de minute. Dar eu nu am de ales. Nu am mașină, nu pot apela mereu la prieteni sau rude, așa că mă descurc cum pot. Dar nu înțeleg de ce sunt atât de puține autobuze și tramvaie scoase la stradă", a spus o persoană mai în vârstă.

Înainte, scuzele erau cele privitoare la traficul aglomerat de părinții care își duc copiii la școală și de cei care merg și se întorc la serviciu. Acum nu mai există explicații, dar nici măsuri. Totuși, dovada că e necesar să se cumpere cât mai multe autobuze și tramvaie o vedeți zi de zi în stațiile de transport, mai cu seamă în preajma unor evenimente. Anii trecuți, după meciurile echipei Poli Iași, care era în Liga I, după concertele în aer liber, călătorii erau uitați sau ignorați. Treptat, autoritățile au învățat și au pus mijloace de transport pentru ca oamenii să fie liniștiți și să știe că au cu ce să se întoarcă acasă de la evenimente.

Iată cum arătau stațiile de la Operă seara trecută, după spectacolul „Magia serii în sunet şi lumină”, în jurul orei 22:00:

Cum ar fi fost dacă acești oameni ar fi plecat la casele lor cu autoturismele personale sau cu taxiurile? Oricum, nu s-a anunțat în prealabil prelungirea duratei transportului public pe anumite rute.