FOTO Teatrul Luceafărul, o bijuterie culturală lăsată de izbeliște: scări ciobite, uși ruginite, geamuri sparte

Teatrul Luceafărul, renumit pentru spectacolele organizate aici, se degradează pe zi ce trece. Scările ciobite, geamurile sparte, ușile ruginite îi dau un aspect de clădire lăsată în paragină.

”Teatrul Luceafărul din Iași. Sau, în denumirea lui completă, Teatrul pentru copii si tineret Luceafărul. Va să zică "pentru copii și tineret", adică exact ceea ce are mai de preț o societate. In cele 21 de imagini de mai jos, vă puteți face o idee concretă asupra realității pe care politicienii locali ne-o servesc sub formă de promisiuni, schițe, intenții, MINCIUNI. Copiii noștri chiar merită mai mult de atât. Iar asta ține de noi toți, de cum vom ști să sancționăm ferm minciuna și demagogia”., a scris Cristian Cojocariu pe Facebook, unde atașat mai multe imahini sugestive.

Alte imagini postate de Cristian Cojocariu: