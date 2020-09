FOTO: Un bărbat s-a căsătorit cu fosta lui soacră. ”E magic”

Clive Blunden, un mare suporter de-al lui Tottenham Hotspur, si actuala sa sotie, Brenda, sunt impreuna din 1989. Clive a fost casatorit cu fiica femeii, Irene, dar s-a despartit de ea in 1985. Clive si scoara lui au inceput sa se intalneasca in secret dupa ce au iesit 'la o bere' si s-au sarutat. Brenda e cu 12 ani mai in varsta decat actualul sau sot. Ajunsa la 77 de ani, bunicuta spune ca intre ei exista o 'legatura magica'.