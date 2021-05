FOTO Un maniac sucevean se distrează țintind câinii cu arcul

Postare Casa lui Patrocle

Satul Buda, comuna Zvoriștea, județul Suceava. Noaptea trecută. Un telefon la capătul căruia era o fată care plângea, să venim să-i salvăm câinele străpuns de o săgeată. Am cerut o poză, căci eram în fața unui caz fără precedent. Am avut de toate, împușcați, spânzurați, bătuți, schingiuiți, însă niciodată un animal asupra căruia s-a tras cu arcul și săgeata!

Pe la ora 21.00 ajunsesem acolo.

Întuneric și trei femei care orbecăiau chinuindu-se să prindă un câine care urla de durere, care fugea de noi, care încerca să iasă din curte, care căuta găuri prin gard, iar de fiecare dată când se atingea de ceva iar urla căci se mișca și săgeata din el. N-am putut să-l tranchilizăm cu medicamente pentru că n-a vrut să se atingă de mâncare. Medic să-l tranchilizeze cu arma, iar n-am avut.



Dupa două ore am vrut să abandonăm misiunea și să ne întoarcem înapoi azi la prima oră pe lumină. Dar ne temeam și de faptul că ar putea muri peste noapte! Și-am zis să mai facem o încercare și cu toată rușinea, căci era miezul nopții, să sunăm omul cu soluțiile, pe Ionut Epureanu, sperând că într-un fel sau altul vine cu vreo idee să ne-ajute. Dnul Epureanu a trimis colegii de la Secția de Poliție din Adâncata, doi băieți tineri de nota 20 care-au schimbat foaia și strategia, care au avut curaj să înghesuie câinele într-un colț, să-i pună la gât o lesă și să-l bage în cușca de transport.

Câinele, pe nume lui Pufi, acum îl cheamă și Săgeată. Are și proprietar, Ionela - o fată bună și modestă care sterilizează tot ce prinde în campaniile noastre gratuite. Bietul câine a ieșit din curte în urmă cu două zile și s-a întors ieri cu săgeata înfiptă în el. Ionela a mai avut un incident și anul trecut, pisica împușcată cu alice. Am ajutat-o, am adus-o la veterinar, am salvat-o, însă fata n-a vrut nici în ruptul capului să depună o plângere la Poliție - deși se pare că identitatea celui care trage printre case este cunoscută. Așa, din prea mult bun simț, ca să nu se pună rău cu vecinii. Însă aseară, de față cu poliția - pare că a avut mai mult curaj să vorbească despre vecinii săi.

Câinele a fost internat în regim de urgență la Tigma Vet. Operat, salvat, se simte bine. Dacă săgeata l-ar fi strapuns cu câțiva milimetri mai jos, ar fi fost fatală. A avut zile să traiască. Un noroc chior și un înger acolo sus care l-a păzit.

S-a deschis deja un dosar penal, căci intenția faptei este clară. Încercăm să mai sperăm că cineva va plăti pentru ceea ce a făcut, dar suntem și realiști deopotrivă, și știm că va fi greu. Până atunci tragem o singură concluzie: ăștia suntem! Și acesta este respectul pe care-l purtăm animalelor!

În fața oamenilor care ne-au ajutat, tot respectul nostru. Și vorbim despre agenții de poliție Rebenciuc Andrei și Dascalu Andrei din cadrul Sectiei de Poliție Rurală Adâncata!