FOTO-UPDATE: Doi "monştri" s-au tamponat frontal pe șosea, la Ruginoasa. Drum național blocat total, victime în stare gravă

UPDATE: Traficul este deviat temporar pe traseul Mogoșești-Mircești (DJ 208) - Strunga (DN 28)

UPDATE: Accidentul s-a produs în jurul orei 11. În urma impactului au rezultat doi răniţi, ei au fost transportaţi la Compartimentul de Primiri Urgenţe Paşcani. Victimele, de 36 si 55 de ani, sunt stabile hemodinamic cu diferite contuzii. Au fost transportate de un echipaj SAJ cu medic, iar cealaltă victimă cu echipajul de prim ajutor calificat (fără medic). Din partea ISUJ, Secţia de Pompieri Paşcani au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor calificat, din partea SAJ două ambulanţe.

TEXT INITIAL: Doua camioane cu încărcătură grea s-au tamponat frontal pe raza localităţii Ruginoasa, în urmă cu puțin timp. De remarcat este ca accidentul nu s-a produs intr-o curba, ci pe o portiune de drum drept a soselei. Drumul naţional spre Pașcani este blocat total. Sunt mai multe victime, unele în stare foarte gravă. Unul dintre soferi este in stare grava, iar celalalt are rani care nu-i pun viata in pericol.

“Accident rutier pe DN 28A, pe raza localităţii Ruginoasa, judeţul Iaşi, produs prin coliziunea frontală a două autobasculante. Traficul este blocat temporar, pentru măsurătorile Poliţiei. Din primele informaţii, accidentul s-a soldat cu rănirea a două persoane, dintre care una grav”, se arată pe pagina de Facebook a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi.