FOTO-UPDATE: O Dacia Logan a spulberat o motocicletă în zona gării

UPDATE: Motociclistul care a fost implicat în accidentul petrecut luni dimineaţă pe strada Străpungerii Silvestru este în vârstă de 29 de ani. El a fost dus la Unitatea de Primi Urgenţe a Spitalului Sfântului Spiridon cu politraumatism.

TEXT INITIAL: O Dacia Logan s-a izbit de o motocicletă în zona gării Iaşi. Un echipaj SMURD s-a deplasat la fața locului și e posibil să fi fost o persoană rănită. Poliţia efectuează cercetări suplimentare pentru a stabili cine se face vinovat de producerea accidentului. “În jurul orei 08.00 a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești pe strada Străpungere Silvestru din municipiul Iasi. Din primele cercetari a rezultat faptul ca un bărbat, de 70 ani in timp ce ar fi condus un autoturism, ar fi efectuat viraj la stânga și nu ar fi acordat prioritate de trecere unei motociclete intrând in coliziune. In urma accidentului a rezultat rănirea motociclistului. Conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. In cauza s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpa, iar cercetările continua”, conform datelor oferite de Politie.