FOTO/ VIDEO | A început procesiunea „Calea Sfinților” în centrul Iașului
Un alai impresionant, format din zeci de preoți, printre care și Mitropolitul Teofan, a pornit de la Catedrala Mitropolitană, purtând moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama pe străzile orașului pentru închinare.
Procesiunea urmează traseul: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – Strada I.C. Brătianu – Strada Cuza Vodă – Strada Armeană – Biserica „Sf. Sava” – Strada Costache Negri – Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi”, revenind apoi pe pietonal la Catedrala Mitropolitană.
Pe parcurs, sunt programate trei opriri importante: prima la Capela „Nașterea Domnului” și „Sfinții Cozma și Damian” a Maternității „Cuza Vodă”, a doua în fața Bisericii „Sf. Sava”, iar a treia în dreptul Mănăstirii „Sf. Trei Ierarhi”. Mulți trecători s-au alăturat manifestării religioase, formând un impresionant șir de oameni cu lumânări aprinse în mâini, care însoțesc procesiunea în rugăciune și reculegere.
Prezența moaștelor Ocrotitoarei Moldovei a adus credincioșilor un suflu de credință, nădejde și dragoste.
