MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

FOTO/ VIDEO | A început procesiunea „Calea Sfinților” în centrul Iașului

De Andreea TIMOFTE
duminică, 12 octombrie 2025, 19:00
1 MIN
procesiune
procesiune 2
procesiune 6
procesiune

Un alai impresionant, format din zeci de preoți, printre care și Mitropolitul Teofan, a pornit de la Catedrala Mitropolitană, purtând moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama pe străzile orașului pentru închinare.

Procesiunea urmează traseul: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – Strada I.C. Brătianu – Strada Cuza Vodă – Strada Armeană – Biserica „Sf. Sava” – Strada Costache Negri – Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi”, revenind apoi pe pietonal la Catedrala Mitropolitană.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Pe parcurs, sunt programate trei opriri importante: prima la Capela „Nașterea Domnului” și „Sfinții Cozma și Damian” a Maternității „Cuza Vodă”, a doua în fața Bisericii „Sf. Sava”, iar a treia în dreptul Mănăstirii „Sf. Trei Ierarhi”. Mulți trecători s-au alăturat manifestării religioase, formând un impresionant șir de oameni cu lumânări aprinse în mâini, care însoțesc procesiunea în rugăciune și reculegere.
Prezența moaștelor Ocrotitoarei Moldovei a adus credincioșilor un suflu de credință, nădejde și dragoste.

Etichete: moaste, procesiune, sf parascheva

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network