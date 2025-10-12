MICA PUBLICITATE
Local

FOTO/ VIDEO | De noaptea trecută, sutele de mii de pelerini așteptați la Iași se pot închina la doi sfinți. Au sosit moaștele Sf. Grigorie Palama

De Robert Dan DIMITRIU
duminică, 12 octombrie 2025, 08:50
1 MIN
2005-10-11_moastele Sf Grigorie Palama - Foto Silviu Cluci redim_3232
2005-10-11_moastele Sf Grigorie Palama - Foto Silviu Cluci redim_3260
2005-10-11_moastele Sf Grigorie Palama - Foto Silviu Cluci redim_3299
2005-10-11_moastele Sf Grigorie Palama - Foto Silviu Cluci redim_3490
2005-10-11_moastele Sf Grigorie Palama - Foto Silviu Cluci redim_3457
2005-10-11_moastele Sf Grigorie Palama - Foto Silviu Cluci redim_3315
2005-10-11_moastele Sf Grigorie Palama - Foto Silviu Cluci redim_3340
2005-10-11_moastele Sf Grigorie Palama - Foto Silviu Cluci redim_3328

Moaștele au ajuns azi-noaptea la Aeroport, aduse cu un alai la Catedrala Mitropolitană, unde a avut loc o slujbă ținută de IPS Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, fiind apoi scoase la închinare.

Racla cu sfintele moaște a fost adusă la Catedrala Mitropolitană, unde a avut loc slujba de primire, oficiată de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. După ceremonie, moaștele au fost așezate spre închinare alături de cele ale Sfintei Cuvioase Parascheva, în cadrul pelerinajului din acest an.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Sfântul Grigorie Palama (1296–1359) este cunoscut ca apărător al isihasmului, tradiția rugăciunii lăuntrice și a liniștii sufletești în spiritualitatea ortodoxă, și ca teolog al „luminii necreate”, slava dumnezeiască arătată la Schimbarea la Față a Mântuitorului. Canonizat în 1368, este praznuit în a doua duminică din Postul Mare și la 14 noiembrie, iar moaștele sale se află în Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, unde au fost păstrate neatinse de un incendiu devastator din 1890.

Prezența moaștelor Sfântului Grigorie Palama la Iași adaugă o semnificație aparte pelerinajului din acest an, oferind credincioșilor prilejul de a-l cinsti pe marele teolog care a mărturisit prin viața sa că „cine se curăţeşte prin nevoinţă, îl vede pe Dumnezeu în lumină.”

Sursă foto: Silviu Cluci

