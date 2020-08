(FOTO-VIDEO) PSD şi-a depus candidaturile pentru Iaşi. Tensiuni şi o absenţă surpriză

Seful PSD Iasi Maricel Popa si-a depus astazi candidatura pentru inca un mandat la conducerea Consiliului Judetean (CJ). PSD a depus si lista pentru consilieri judeteni, lista despre care "Ziarul de Iasi" a scris in prima parte a zilei.

PSD si-a finalizat lista astazi, nu fara scandal, dupa doua sedinte cu activul de partid. Initial, PSD a anuntat ca va depune candidaturile la ora 14.00, apoi la ora 16.15 pentru ca, in final, sa treaca pragul Biroului Electoral Judetean Iasi cu cateva minute inainte de ora 17.00, cand se incheie programul normal de lucru la BEJ, si dupa ce presa i-a asteptat pe membrii PSD aproape o ora.

De remarcat ca de la depunerea candidaturilor a lipsit seful organizatiei municipale a PSD Iasi, Marius Ostaficiuc, care a fost "izolat" in partea a doua a listei pentru CJ, cu sanse relativ minime sa devina consilier judetean.

Maricel Popa a spus, intr-o scurta declaratie de presa, ca vrea sa continue proiectele incepute la CJ si a sustinut ca a depasit pragul de 1 miliard de euro in fonduri atrase in judet in ultimii 4 ani.

In ceea ce priveste lista de la Consiliul Local, Camelia Gavrila, candidat la functia de primar, a precizat ca propunerea PSD la CL este o echipa tanara capabila sa aduca o schimbare in administratia locala.

"In ultimii ani am vazut doar proiecte marunte in orasul Iasi", a declarat Camelia Gavrila.

MAI JOS CANDIDATII PSD LA CL IASI:

1. GAVRILĂ CAMELIA

2. COJOCARU PETRU-BOGDAN

3. ROTUNDU ELVIRA

4. PĂNESCU DORU-ADRIAN

5. BALANIȘCU BOGDAN-RADU

6. DALBAN COSTEL-MARIAN

7 CRUCIANU TEODOR -BOGDAN

8 LAICU OVIDIU –MUGUREL

9 GAVRIL MIHAI –LIVIU

10 FLOREA COSTICĂ

11 AUR MARIUS-CATALIN

12 AVASILCAI FLORIN –VIOREL

13 IORDACHE CONSTANTIN

14 FRANC GERD

15 LUCA DORIN

16 NEDELCU ADRIAN

17 ANDRIES MIHAI-CRISTIAN

18 POP IUSTIN –DUMITRU

19 CÂTEA VIOREL

20 ANCHIDIN DUMITRU

21 LECA DANIELA –ANICUȚA

22 BARNA ANETA

23 NEAGU CONSTANTIN DAN

24 AMIRONESEI GABRIEL

25 HRISCU MARIUS

26 CHELARIU ROMEO – GABRIEL

27 GHERCĂ IONEL

28 HLIBOCEANU IOANA DIANA

29 MITROFAN ELENA – CRISTINA

31 SITARIU VIRGILIU

32 BUNDUC CRISTIAN

33 GÎRNEȚ IOAN ALEXANDRU

34 POPA BOGDAN

35 CIUCIUDĂU VLĂDUȚ GABRIEL

36 CAISÎN ȘTEFAN