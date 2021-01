(FOTO-VIDEO) Tânără de 23 de ani, studentă la Medicină, spânzurată cu un colier lângă partia de schi

Tânăra avea 23 de ani şi nu a mai fost văzută de aseară, în jurul orei 17.00. La faţa locului se află echipaje de la Poliţie dar şi mai mulţi cunoscuţi ai tinerei.

Fata era studenta in anul V la Medicina si, aseara, le-a spus apropiatilor ca pleaca sa traga la xerox niste cursuri pentru facultate. Tanara era din Iasi, locuia in zona Ticau, si nu avea iubit, potrivit tatalui ei. Potrivit unor informati neoficiale, ea avea rude care lucreaza in politie si in zona structurilor de informatii. In jurul gatului a fost gasit un colier care, se pare, a fost folosit la strangulare.

"Astazi, in jurul orei 15.30 polițiștii Sectiei 2 Politie Iasi au fost sesizati prin 112 de catre o persoana despre faptul ca a gasit o tanara decedata, pe care o cunoaste si care i-a transmis anterior locul in care se deplaseaza. In cauza, politistii efectuează cercetări pentru stabilirea imprejurarilor in care a survenit decesul tinerei. De asemenea, a fost dispusa efectuarea necropsiei pt stabilirea cauzei decesului. Părinții tinerei au sesizat disparitia fetei, astazi, 08.01.2021, in jurul orei 15.00", au transmis reprezentatii Politiei.

UPDATE: La baza partiei a fost gasita o masina cu un geam spart. Nu e clar in acest moment daca acest lucru are legatura cu decesul studentei.

La fata locului a fost adus un caine de urmarire.

Corpul tinerei a fost ridicat si transportat la IML.