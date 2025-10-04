MICA PUBLICITATE
Local

FOTO – Zeci de oameni au aprins lumânări în Piața Națiunii din Iași, în memoria copiilor uciși de infecțiile nosocomiale

De Ancuta POPA
sâmbătă, 04 octombrie 2025, 18:17
1 MIN
FOTO – Zeci de oameni au aprins lumânări în Piața Națiunii din Iași, în memoria copiilor uciși de infecțiile nosocomiale

Zeci de ieșeni s-au adunat sâmbătă seara, 4 octombrie, în Piața Națiunii din Iași, pentru a aprinde lumânări în memoria celor șapte copii care au murit în urma unor infecții intraspitalicești la Spitalul de Copii „Sf. Maria”. Evenimentul, organizat de comunitatea Declic, a fost un moment de reculegere, dar și un semnal de alarmă pentru autorități.

Pe pavajul din fața Universității de Medicină și Farmacie, participanții au așezat 560 de candele, scriind mesajul „Neam ucis de nosocomiale”. Gestul simbolic a transformat piața într-un loc de doliu și protest tăcut, fiecare candelă fiind aprinsă de câte un participant.

CITESTE SI: Radiografia unui dezastru sanitar. Cele mai importante cinci deficiențe descoperite de  controlul Ministerului Sănătății la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”

Un banner cu mesajul „Murim cu zile de la infecțiile intraspitalicești. Raportați zilnic adevărul!” a însoțit acțiunea, organizatorii subliniind că lipsa de transparență în raportarea infecțiilor pune în pericol vieți.

„Spitalele ar trebui să fie locuri unde ne facem bine, nu capcane mortale pentru pacienți și copii”, au transmis reprezentanții Declic.

CITESTE SI: Ministrul Sănătăţii, atac dur la Costel Alexe: „Inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate!”

Participanții au păstrat momente de tăcere în memoria copiilor și au aprins fiecare câte o candelă, gest care a dat forță mesajului colectiv.

Etichete: declic, protest, Spitalul „Sfânta Maria” din Iași

Educație

Național

Zdi TV

