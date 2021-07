Fotoreporterul șef al agenției de știri Reuters a fost ucis în Afganistan

Forțele speciale afgane s-au luptat pentru a recupera zona principală a pieței Spin Boldak din orașul cu același nume situat în sudul provinciei Kandahar, atunci când jurnalistul Siddiqui și un ofițer afgan au fost uciși în ceea ce autoritățile afgane au descris drept un schimb de focuri.

Siddiqui a fost încorporat în calitate de jurnalist care asistă forțele de securitate afgane pe teren la începutul acestei săptămâni. Acesta a relatat despre luptele dintre comandanții afgani și luptătorii talibani.

„Căutăm urgent mai multe informații și lucrăm cu autoritățile din regiune”, au transmis președintele Reuters Michael Friedenberg și redactor-șef Alessandra Galloni într-un comunicat, precizând că „Danish a fost un jurnalist remarcabil, un soț și un tată devotat, dar și un coleg mult iubit. Gândurile noastre sunt alături de familia sa în acest moment cumplit”.

Jurnalistul Danish Siddiqui a raportat vineri dimineață că a fost rănit în braț de o schijă în timp ce raporta despre ciocnirile dintre talibani și forțele de securitate. Acesta a fost tratat și își revenise în momentul în care luptătorii talibani făcuseră pasul înapoi în confruntarea din zona pieței Spin Boldak.

Când talibanii au atacat din nou, Siddiqui vorbea cu negustorii din piață, a spus un comandantul al forețelor de securitate afgane, care a solicitat să nu îi fie dezvăluită identitatea înainte ca Ministerul Apărării din Afganistan să facă o declarație.

Reuters a precizat că nu a putut verifica în mod independent detaliile atacului talibanilor.

Danish Siddiqui era licențiat în economie la Universitatea Jamia Millia Islamia din New Delhi și avea o diplomă în comunicare publică la aceeași universitate. Acesta și-a început cariera în televiziune, fiind corespondent de știri. Ulterior s-a alăturat agenției de știri Reuters ca stagiar în 2010. De-a lungul ultimilor ani a acoperit ca fotojurnalist războaiele din Afganistan și Irak, criza refugiaților Rohingya, protestele din Hong Kong și cutremurul din Nepal.

De asemenea, Siddiqui a făcut parte din echipa de fotografi a Reuters, care a câștigat Premiul Pulitzer în 2018 pentru fotografie pentru documentarea crizei refugiaților Rohingya. Fotografiile lui au fost publicate de-a lungul timpului în mai multe publicații globale, inclusiv New York Times, The Guardian, The Washington Post, Wall Street Journal și National Geographic Magazine.

Aflați amănunte de pe digi24.ro.