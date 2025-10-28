Frână puternică pe piața imobiliară din Iași: minus 30%. Tranzacțiile scad vizibil în septembrie atât în oraș, cât și în județ

După o vară animată, piața imobiliară din Iași a intrat pe o pantă descendentă. Datele oficiale arată o diminuare semnificativă a tranzacțiilor în septembrie 2025, atât la nivelul municipiului, cât și al întregului județ. Deși nu există o concordanță dovedită perfect, surse din piață explică faptul că scăderea era de așteptat, după decizia Guvernului de a majora TVA pentru locuințe.

Față de luna august, scăderile depășesc 10%, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ritmul de cumpărare a locuințelor s-a temperat cu peste 30% în cazul unităților individuale. Așadar, după mai multe luni de efervescență pe piața imobiliară, cifrele din septembrie 2025 par să confirme o răcire a apetitului de achiziție. Conform datelor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în județul Iași s-au înregistrat luna trecută 1.946 de tranzacții, dintre care 559 au vizat locuințe. Prin comparație, în august au fost consemnate 655 de tranzacții de locuințe, iar anul trecut, în septembrie, 822.

Scăderea este vizibilă pe ambele paliere: -12,8% față de august și -21,3% față de anul trecut, dacă se iau în calcul toate imobilele (locuințe și terenuri). În cazul locuințelor individuale, reculul este și mai pronunțat, ajungând la -14,7% lunar și -32% anual. Cu alte cuvinte, în doar 12 luni, numărul de proprietăți tranzacționate în județul Iași s-a redus cu o treime.

Statisticile surprind doar tranzacțiile finalizate legal, nu și intențiile

Datele ANCPI, care stau la baza acestei analize, se referă la numărul cererilor de înscriere întemeiate pe acte juridice de transfer al dreptului de proprietate, înregistrate și soluționate în luna de referință. Cu alte cuvinte, statisticile surprind doar tranzacțiile finalizate legal, nu și intențiile sau promisiunile de vânzare-cumpărare.

Tendința este și mai clară dacă privim evoluția din interiorul municipiului Iași, acolo unde dinamica lunară a pieței a urmat același traseu descendent. Datele disponibile pe platforma ANCPI, din perioada mai – septembrie 2025, indică un vârf al tranzacțiilor în iulie, urmat de o scădere constantă. Dacă în iulie au fost consemnate 1.331 de imobile tranzacționate, în august numărul a coborât la 960, iar în septembrie a ajuns la 655.

În ceea ce privește unitățile individuale (apartamente și case), trendul este similar: de la 644 de tranzacții în iulie, s-a ajuns la 491 în august și 388 în septembrie. Practic, în ultimele două luni de vară și la începutul toamnei, piața din municipiu a pierdut peste 40% din volumul lunar de tranzacții.

Volumul mai mare de tranzacții în lunile iunie și iulie poate fi explicat prin anunțul privind creșterea TVA-ului la locuințe începând cu luna august. Prin urmare, persoanele nehotărâte sau care mai sperau la o ieftinire a locuințelor au făcut achizițiile puse în așteptare. În rest, „până la alegeri piața a mers foarte prost, și nu doar piața imobiliară, ci afacerile din majoritatea domeniilor. Apoi despre august se știe că în niciun an nu e o lună bună în vânzările de locuințe. În plus, comportamentul posibililor cumpărători de locuințe e perfect de înțeles într-un moment în care situația economică nu e tocmai roz”, a explicat pentru Ziarul de Iași șeful unei agenții imobiliare din Iași.

