„Frăția” continentelor

Asemenea lui Thoreau, Walt Whitman, poetul eului impersonal, este, fără îndoială, un caz special în transcendentalismul american. Faţă de Emerson şi Thoreau, cele două figuri carismatice ale mişcării, preponderent eseişti şi oratori, el excelează – interesant – în poezie într-un spaţiu ideologic arid şi riguros, al atitudinilor, fenomenalităţilor şi dezbaterilor raţionale. Transcendentalismul, alături de pragmatism, reprezintă o falie filozofică de fundament a spiritului american. În mod paradoxal totuşi, deşi parte inseparabilă din curentul amintit, despre autorul Firelor de iarbă se vorbeşte astăzi mai ales în calitatea lui de poet, supralicitându-i-se adică doar dimensiunea lirică a operei. Cu toate acestea, să admitem, prezenţa manifestă a scriitorului în mediul cultural emersonian nu-l putea lăsa necontaminat intelectual. Ca atare, se poate spune că Whitman a devenit mai curând un poet transcendentalist, un artist cu preocupare conceptuală cum ar veni. El rămâne unul dintre puţinele exemple din istoria literară de creatori ai unor sisteme poetice organice, articulate ideologic. Pentru noi, „poezia ideologică” constituie o noţiune cu sonoritate monstruoasă, din cauza stereotipurilor critice, din unghiul cărora ne-am obişnuit să judecăm literatura. Creaţia lui Whitman demonstrează însă invaliditatea acestor prejudecăţi. Creatorul Cântecului despre sine înţelege însăşi poezia ca pe un act de transcendere sau, altfel spus, de mişcare către impersonalitate, spre ceea ce Emerson numea „Non-Eu”. Poeţii nu au, de aceea, pentru el, identităţi şi nici personalitate, fiind entităţi transpersonale, eterizate fenomenologic în identitatea morală şi culturală a întregii comunităţi. Atunci când vorbeşte despre sine, poetul se referă, de fapt, la o persona cu un conţinut abstract, extratemporal şi extraspaţial. Ea devine un conglomerat de paradoxuri şi inconsecvenţe, a căror coabitare este posibilă datorită ieşirii din sfera percepţiilor comune. Nu întâmplător s-a vorbit despre influenţa frenologiei asupra doctrinei poetice whitmaniene. Această ştiinţă (controversată) a caracterului uman – stabilit după imaginea „hărţii” craniului – porneşte de la ideea fundamentală a unităţii în diversitate. În mod similar, persoana indică organicitatea esenţială a lumii contrastelor, funcţionând ca sumă de pluralităţi.

Ce surprinde însă, în primul rând, la Whitman este uşurinţa cu care transferă ideea poetică (transcendentalistă) spre geografia culturală a umanităţii. În acest plan, el devine un hegelian autentic, în ciuda faptului că exegeţii nu i-au acordat atenţia (filozofică) meritată. America reprezintă elementul transcendent, din mişcarea dialectică, spre care se îndreaptă lumea, pas cu pas, şi, implicit, devine experienţa lirică ultimă, poemul prin excelenţă. După Walt Whitman, Lumea Nouă unifică antinomiile geografice, istorice, politice, rasiale şi culturale, manifestându-se – ca în ideologia lui Hegel – drept un veritabil „sfârşit al istoriei”. Istoria hegeliană (şi, implicit, cea whitmaniană) are, obligatoriu, debut, conţinut şi terminalitate. Din această perspectivă, pentru poetul-filozof din grupul lui Emerson, evoluţia umanităţii poartă semnul transcendentalismului, parcurgând treptele evoluţiei de la unitatea izolată (naţiunile asiatice şi europene, în faza descoperirii conştiinţei proprii), până la unitatea în diversitate (melting pot-ul american al identităţii contrastelor). De aceea, în poemul Călătorie spre India, scriitorul identifică Asia şi Africa drept „fraţii mai mari” care se înclină în faţa Americii, „fratele mai mic”. Altundeva, în Rugăciunea lui Columb, istoria este împărţită chiar în segmente „geografice” şi „culturale”, asemănătoare unui circuit transcendentalist. Asia şi Africa sunt „începutul” istoriei, pe când Europa şi America reprezintă „mijlocul” şi, respectiv, „finalul” ei. Există aici, indiscutabil, şi conotaţia circularităţii în care începutul coincide cu sfârşitul. „Înclinarea” fratelui mai mare (Asia) către cel mai mic, America (descrisă metaforic de Whitman), nu înseamnă altceva decât interacţiunea simbolică a civilizaţiilor, prin relativizarea timpului istoric. De altfel, mereu, la nivelul ADN-ului oricărui organism viu, începutul are informaţia propriului său sfârşit. „Înrudirea” spirituală a continentelor, implicată de ideologia poetică transcendentalistă a lui Whitman, este în esenţă un concept postmodern. Antropologia contemporană încearcă să impună un model fenomenologic, de simbioză mentală a civilizaţiilor. Globalizarea sugerează exact imperativul acestei omogenizări. Mişcarea se face astăzi în sens invers, dinspre terminalitate (America) spre origini (Asia, Africa şi Europa), iar mulţi confundă procesul cu o (blamată) „americanizare”. În realitate, din unghi transcendentalist (şi hegelian), situaţia se manifestă, pe palierul fenomenal, dintotdeauna, nefiind altceva decât o complementaritate firească între „început” şi „sfârşit”. Cu puţină atenţie, vom observa că multe dintre ideile angoasante ale lumii actuale există, în fond, de foarte mult timp.

Codrin Liviu Cuțitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Publicitate și alte recomandări video