Frăția polițiștilor cu interlopii: unii le spuneau când vin la percheziții, alții le cereau sfatul în anchetele penale

Interlopii au fost implicati in tot mai multe scandaluri in ultima perioada. Se bat in mijlocul strazii cu sabii si cutite, fara sa tina cont de faptul ca ar putea rani persoane nevinovate sau ar putea ajunge la inchisoare. Seamana panica in randul oamenilor obisnuiti care se intreaba, inevitabil, de ce politia permite ca aceste fenomene sa aiba loc, potrivit ziare.com

Un interlop din Clanul Duduianu avea adresa din buletin in casa unui mascat

Cele mai recente cazuri sunt scandalul din cartierul bucurestean Giulesti, unde celebrul interlop Emi Pian, pe numele din buletin Florin Mototolea, unul dintre liderii clanului Duduianu, a fost ucis intr-o incaierare cu un rival, dupa o partida de barbut.

Dupa o saptamana, politia a facut o descindere la mai multe locuinte ale membrilor clanului Duduianu, insa nu mica le-a fost mirarea cand, incercand sa-l gaseasca pe un interlop, l-au cautat in casa unui mascat. Parchetul Capitalei a transmis ca nu a fost vorba despre o greseala, insa nu a spus daca exista vreo legatura intre cei doi.

Insa, intre timp, imagini cu sefii politiei care stau de vorba cu interlopii, noaptea, in apropierea unei biserici, apar in spatiul public. Desi oamenii legii au iesit dupa o saptamana, la solicitarea presedintelui Romaniei, sa dea detalii despre acest caz despre care au spus ca era perfect legal, seful IGPR, Liviu Vasilescu, si-a dat demisia. De asemenea, adjunctul Politiei Capitalei Radu Gavris a fost mutat la Harghita.

Aurelian Soric, in lacrimi dupa interlopul Mararu, la Neamt

"De ce este atat de interlop Mararu? De ce, pentru ca dadea bani la oameni, ca lua camata? Cati nu dau bani? Sunt procurori care dau bani cu camata. Si va dau un exemplu: procurorul militar, fostul sef al Parchetului de la Iasi, Badita Alexa, Dumnezeu sa-l ierte... Si care e problema? De asta e interlop, ca dadea bani cu camata? Eu cred ca se prezinta situatia intr-un mod total eronat", spunea fostul comisar sef Aurelian Soric in fata presei, dupa ce Interlopul Gheorghe Mararu a fost asasinat in localul Cafe Latino din Piatra Neamt (14 noiembrie 2010), intr-o o rafuiala intre doua bande rivale.

Cuvintele rostite de Soric in fata presei au ramas celebre, dar i-au si grabit demiterea sa din functia de inspector sef al Politiei Neamt.

Fostul sef al IPJ Neamt Aurelian Soric a fost dat afara din Politie, dupa ce membrii Consiliului de Disciplina au stabilit ca se verifica informatiile conform carora acesta avea legaturi cu clanurile mafiote din Neamt.

Au cazut atunci si alte capete grele de la varful Politiei, precum chestorul sef Dan Fatuloiu (secretar de stat in MAI) sau Petre Toba (seful Politiei Romane). Ani de zile, Soric s-a zbatut in zadar prin instante sa revina in Politie.

Un politist de la Brigada Antidrog, cartita interlopilor

Sub pretextul ca lucra ca bodyguard in timpul liber, le-ar fi oferit informatii din anchete traficantilor de droguri din Capitala.

Veniturile mari si masinile de lux cu care se plimba le-au trezit suspiciuni superiorilor. Acestia banuiesc ca ofiterul ar fi intervenit chiar si intr-un scandal recent din cartierul Tei Toboc, intre doi interlopi, porecliti Joe si Bebino: unul dintre ei a fost mutilat cu o sabie.

Cu o vechime de peste 15 ani in cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate din Politia Romana, Robert Cristian Badea ar fi trebuit sa se ocupe exclusiv de prinderea traficantilor de droguri.

Insa el s-ar fi imprietenit cu membrii clanurilor interlope din Romania, chiar in timp ce erau anchetati si a inceput sa lucreze ca bodyguard in cluburile in care suspectau politistii ca actionau unii dealeri de droguri. Facea parte dintr-o grupare de crima organizata condusa de Rudolf Costea si Sergiu Spoitoru, acuza reprezentantii MAI, potrivit ProTV.

De ce interlopii periculosi isi schimba numele de familie dupa casatorie. Criminalist: "Este o practica folosita pentru afara. In Romania nu are efect"

