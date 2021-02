Conform Economica.net, Dedeman vrea sa dezvolte in Bacau un proiect complex care sa cuprinda un cartier de cumparaturi si divertisment, dar si cladiri rezidentiale, de birouri si hoteluri si, in plus, va gazdui noul sediu al companiei.

Dupa investitiile de peste 300 de milioane de euro in imobiliare in Bucuresti si Cluj, compania bacauana s-a decis sa faca o investitie majora in Bacau. Dedeman abia a cumparat cladirile office The Bridge din Bucureşti, cu 200 milioane de euro şi The Office din Cluj-Napoca cu 130 de milioane de euro.

„Compania deține pe malul râului Bistrița un teren de circa 86,6 de hectare amplasat în extravilanul orașului Bacău, iar anul trecut a făcut demersurile necesare introducerii în intravilan a unie părți din acest teren. Ahitectul proiectului va fi Epstein, care va oferi servicii complete de proiectare și inginerie pentru o dezvoltare mixtă cu mai multe faze în Bacău, oraș situat în regiunea istorică a Moldovei, la poalele Munților Carpați. Acest proiect, aflat încă în stare incipientă, amplasat de-a lungul râului Bistrița, care se va derula pe mai multe faze pe mai mulţi ani, va fi primul proiect imobiliar dezvoltat de Dedeman.” se arata intr-un articol Economica.net

Compania Dedeman va construi clădiri de birouri, rezidențiale, hoteliere și va crea un mediu dinamic, care vizează atragerea de oaspeți publici și privați. In locatie se vor face si case pentru angajati.