Fraudă academică uriașă la UAIC: un profesor a manipulat articolele a peste 200 de autori, devenind unul dintre cei mai citați cercetători din Iași

Ca editor administrativ al Journal of Public Administration, Finance and Law (JOPAFL), acesta a introdus 280 de citări fictive în lucrările a peste 200 de autori, din 22 de țări, fără acordul sau acceptul lor. Totul pentru a-și crește profilul în domeniul științific, chiar dacă nu avea beneficii directe: JOPAFL nu era inclusă în ISI Web of Science și, prin urmare, nu avea factor de impact, elementul primordial luat în calcul în promovarea pe linie academică a cadrelor didactice.

Pressone a descoperit că practica lui conf.dr. Dan Lupu a început din 2020, cu câteva citări inserate în articolele publicate în revistă, ajungând însă la 41 de citări inserate în mod fraudulos într-un singur număr, în 2023.

Reporterii au intrat pe fir după plângerea unui autor nigerian, care le-a spus că a descoperit astfel de citări pe care el nu le-a inserat în lucrarea sa. Ulterior, au contactat alți 30 de autori internaționali, iar toți s-a declarat surprinși de faptul că ar fi apărut citările respective în lucrările lor.

Citările i-au creat un indice Hirsch foarte mare lui conf.dr. Dan Lupu. Indicele măsoară anvergura unui cercetător bazat pe numărul articolelor publicate, dar în special al citărilor acestora. Cu un indice de 19, în momentul de față conf.dr. Dan Lupu este unul dintre cei mai citați cercetători din Iași.

Dan Lupu: „Mi-am dat demisia din Comisia de etică”

Conf.dr. Dan Lupu este artizanul, dar ramificațiile investigației Pressone arată că editor-șef al revistei este prof.dr. Tudorel Toader, fost rector al UAIC, iar redactor-șef Mihaela Onofrei, mâna-dreaptă a fostului rector, care a fost ordonator de credite al universității cât Toader a fost Ministrul Justiției. Onofrei nu a răspuns la apelurile jurnaliștilor, iar Toader a negat orice fel de implicare direct în coordonarea revistei.

Și actualul rector a fost cooptat, fără acceptul său, în demersul lui conf.dr. Dan Lupu. Prof.dr. Liviu Maha a avut mai multe citări la articolele sale inserate în mod fraudulos, de către conf.dr. Dan Lupu. Contactat de Pressone, aceasta s-a declarat consternat și a menționat că universitatea nu a fost sesizată de fraudă.

Între timp, Dan Lupu, ca era membru și al Comisiei de Etică a universității, a anunțat că și-a dat demisia și de la comisie, și de la revistă.

„Mi-am dat demisia din Comisia de etică după mesajul de la dumneavoastră. Îmi asum treaba asta, mi-am dat seama că probabil o să urmeze un articol și am zis că, totuși, nu-i corect față de colegii mei. Oricum, mie îmi pare rău și îmi cer și scuze pentru toată situația creată”, a spus conf.dr. Dan Lupu.

Până să-și ceară însă scuze, acesta a modificat toate articolele de pe site-ul revistei și le-a reîncărcat fără mențiunile făcute fraudulos. Întrebat de reporteri, a negat că a fost vorba de o mușamalizare, ci de o încercare de a corecta lucrurile.

UAIC: acuzațiile se confirmă, începe o anchetă a Comisiei de Etică

UAIC a transmis un comunicat de presă, spunând că au confirmat practicile semnalate de Pressone și că începe o anchetă a Comisiei de Etică.

„Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași (UAIC) confirmă faptul că, din păcate, o serie de practici neloiale și străine de etica și deontologia universitară au putut fi identificate în cadrul procedurii de editare și publicare a articolelor într-una dintre revistele asociate cu UAIC prin membrii colectivului de redacție și prin procedura de alocare a identificatorului DOI: Journal of Public Administration, Finance and Law (jopafl.com). În urma unei sesizări jurnalistice, din contextul factual analizat preliminar și doar pentru a stabili măsurile urgente ce se impun, a rezultat că, în ceea ce privește revista menționată anterior, editorul administrativ, domnul conf. univ. dr. Dan Lupu, a intervenit în conținutul articolelor primite spre publicare, fără acordul ori știința autorilor, prin introducerea unor referințe bibliografice la propriile lucrări”, a transmis universitatea, într-un comunicat semnat de rectorul UAIC, prof.dr. Liviu Maha.

